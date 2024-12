Dschungelcamp 2025: Olympia-Legende zieht in den RTL-Busch!

In den vergangenen Tagen sind die ersten Namen bereits durchgesickert. Nun kommt es zu einer Überraschung: Eine Olympia-Legende soll ins Dschungelcamp ziehen.

Neben den Single-Ladys Yeliz Koc und Eva Benetatou gehört auch TV-Casanova Yasin Mohamed zum Cast der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und nun kommt dazu ein absoluter Überraschungs-Kandidat. Denn eine Olympia-Legende soll im australischen Busch mit von der Partie sein.

Jürgen Hingsen geht ins RTL-Dschungelcamp

Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen gehört zu den Kandidaten im Dschungelcamp, wie die Bild-Zeitung schreibt. Jürgen Hingsen wurde zweimal Vizeeuropameister, einmal Vizeweltmeister und 1984 und Olympia-Zweiter im Zehnkampf. Bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul im Jahr 1988 erntete er jedoch viel Spott, nachdem er beim 100-Meter-Lauf drei Fehlstarts hinlegte.

Jürgen Hingsen wird ein gefragter Kandidat für die Dschungelprüfungen sein. Denn als ehemalige Leistungssportler ist er sportlich sehr fit – da werden ihm auch die Kakerlaken nichts anhaben können. Das Fernsehlicht ist ihm nicht neu: In den 80er Jahren versuchte er sich als Sportmoderator im ZDF-„Fernsehgarten“.

1984 spielte er eine Hauptrolle in der Komödie Drei und eine halbe Portion mit Karl Dall, Rolf Milser und Patrick Bach. Später hatte er eine Nebenrolle in der Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ und fegte im Jahr 2006 bei „Let’s Dance“ über das Tanzparkett – in der RTL-Show belegte er den fünften Platz.

Seine Sport-Karriere hat Jürgen Hingsen an den Nagel gehängt und ging in die Wirtschaft. Er leite heute ein Unternehmen, welches sich laut der Bild um Gesundheitsangebote für Firmen kümmert. Im Jahr 2004 hat er sich von seiner Frau getrennt – aus der Ehe stammen zwei Töchter. Jedoch hat er mittlerweile sein neues Liebes-Glück gefunden.