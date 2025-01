Dschungelcamp 2025: Eric Stehfest lobt Mut von Edith nach Drogen-Beichte!

Edith Stehfest sprach im Dschungelcamp über ihre Drogen-Vergangenheit. In „Die Stunde danach“ lobte Eric Stehfest den Mut seiner Frau – und zeigte sich dabei von seiner verletzlichen Seite.

Die Mitstreiter von Edith Stehfest sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bewegt von ihrer Stärke – und auch dem Mut, über ihre dramatische Vergangenheit zu sprechen. Denn die Musikerin war drogenabhängig. Doch nicht nur die anderen Kandidaten sind tief bewegt, sondern auch ihr Mann Eric Stehfest.

„Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie den Mut hat, da öffentlich drüber zu sprechen“

„Ich bin wahnsinnig stolz, dass sie den Mut hat, da öffentlich drüber zu sprechen“, sagte Eric Stehfest in „Die Stunde danach“ nach dem Dschungelcamp. Edith Stehfest betonte im Camp auch, wie wichtig ihr der Kontakt zu Eric war – davon war er sichtlich gerührt.

Im Dschungelcamp schilderte Edith Stehfest zuvor ihre ganze Geschichte. „Von 14 bis 16 (Jahren, Anmerkung der Redaktion) war ich mit einer Frau zusammen. Sie hat mir immer erzählt, dass sie Drogen genommen hat. Als Schluss war, war ich so verletzt, dass ich dachte: ‚Ich will das jetzt auch machen'“, erzählte die 30-Jährige.

Sie lernte dann schließlich Eric kennen, welcher zuvor auch Drogen konsumiert hatte. Er habe ihr klargemacht, dass das Leben ohne Drogen lebenswerter sei – und schließlich wurde sie dann auch clean.

In einem früheren Interview mit web.de erklärte Edith Stehfest: „Als Eric und ich uns kennengelernt haben, habe ich noch konsumiert. Für mich war alles andere wichtiger als eine feste Beziehung. Ich wollte niemanden nah an mich heranlassen, weil ich Angst davor hatte, dass dieser Mensch dann sieht, wie es mir wirklich geht. Irgendwie habe ich Eric aber doch sehr schnell sehr nah an mich herangelassen.“

Eric und Edith Stehfest führen eine offene Ehe

Eric und Edith Stehfest machen kein Geheimnis daraus, dass sie eine offene Ehe führen. „Meine Frau ist bisexuell, wir führen eine gleichberechtigte Ehe“, erklärte Eric Stehfest damals in der SAT.1-Show „Dancing on Ice“. Auch in ihrem gemeinsamen Buch „Rebellen lieben laut“ wurde die offene Ehe thematisiert.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.