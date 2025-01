Drogenexzesse und Vergewaltigung: Dschungelcamp-Star Edith Stehfest hat eine bewegte Vergangenheit

Für kaum ein anderes Promi-Paar war der Leidensweg so heftig wie bei Eric und Edith Stehfest. Beide gingen durch die Hölle – und nun geht es für sie ins Dschungelcamp.

Edith Stehfest konsumierte im Jahr 2014 noch Drogen, als sie Eric kennenlernte. Zerrüttete Familienverhältnisse, Drogenexzesse und sogar eine Vergewaltigung – viele Paare wären daran zerbrochen, bei Eric und Edith Stehfest war der Zusammenhalt in den besonders schwierigen Zeiten jedoch besonders groß.

Edith Stehfest war als Teenager drogenabhängig

Schon als Kind hatte Edith Stehfest ein besonderes Talent für Musik. Mit 16 Jahren tauchte sie in die Leipziger Technoszene ein – daraufhin wurde sie drogenabhängig. Schon als Teenager konsumierte sie Crystal Meth. Über ihre Drogenvergangenheit und das Kennenlernen mit Eric erklärte Edith Stehfest gegenüber web.de: „Als Eric und ich uns kennengelernt haben, habe ich noch konsumiert. Für mich war alles andere wichtiger als eine feste Beziehung. Ich wollte niemanden nah an mich heranlassen, weil ich Angst davor hatte, dass dieser Mensch dann sieht, wie es mir wirklich geht. Irgendwie habe ich Eric aber doch sehr schnell sehr nah an mich herangelassen (lacht).

Und weiter sagt sie: „Er hat mein wirkliches Ich hinter all den Fassaden, die ich damals aufgebaut hatte, sehr schnell erkannt. Zwar wurde uns von vielen Seiten geraten, zwei Ex-Junkies sollten niemals zusammenkommen, doch da Erics Entzug während unseres Kennenlernens schon hinter ihm lag, war er genau die Begleitung, die ich brauchte, um von den Drogen wegzukommen.“

Kurz nach dem Drogenentzug wurde Edith Stehfest schwanger. „Unser erster Sohn, der kurz nach der Drogensucht entstanden ist. Ich war zwei Monate clean, dann wurde ich schwanger“, offenbarte die Frau von Eric Stehfest im Podcast „STEH FEST – Wunder leben“.

Edith Stehfest mit K.o.-Tropfen bewusstlos gemacht und vergewaltigt

Mit 23 Jahren erlebte Edith Stehfest ein Horror-Szenario. Sie entdeckte ein Video, auf welchem ihre Vergewaltigung zu sehen ist. Zum Zeitpunkt des Verbrechens war sie gerade erst 17 Jahre alt – zuvor wurde sie mit K.o.-Tropfen bewusstlos gemacht und konnte sich deshalb an den Missbrauch nicht erinnern. Erst im Jahr 2020 wurde der Täter zur Rechenschaft gezogen und zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Das Paar führt eine offene Beziehung

Eric und Edith Stehfest führen eine offene Ehe – daraus machen die beiden kein Geheimnis und thematisieren das auch in ihrem gemeinsamen Buch „Rebellen lieben laut“. Eric Stehfest verriet im Jahr 2019 zudem in der SAT.1-Show „Dancing on Ice“: „Meine Frau ist bisexuell, wir führen eine gleichberechtigte Ehe.“

Auch ihre gemeinsamen sexuellen Fantasien teilen sie mit ihren Fans. In ihrer Liebe gab es auch Schattenseiten: Eric Stehfest nahm das männliche Sexualhormon Testosteron ein – das hatte katastrophale Folgen. Denn er wurde gegenüber Edith Stehfest aggressiv. Die schwierigen Phasen hat Edith Stehfest gemeinsam mit Eric überwunden und blickt optimistisch in die Zukunft. Im Dschungelcamp wird sie jedoch sicher das ein oder andere Thema aus ihrer bewegten Vergangenheit ansprechen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.