Doppel-Rausschmiss: Gleich zwei Stars fliegen aus dem Dschungelcamp!

„Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ bewegt sich mit großen Schritten auf das Finale zu. Nun mussten gleich zwei Stars das Dschungelcamp verlassen.

Es war eine riesige Überraschung: Erst musste Thorsten Legat den Legenden-Dschungel verlassen. Auch im darauffolgenden Tag musste ein Star gehen. In einem Spiel entschied die Gruppe, welcher Promi seine Koffer packen musste. Danach kam es zu einem weiteren Rausschmiss.

Teamchefin Elena Miras liest die Aufgabe vor: „Ihr habt es in der Hand: Wenn bei dieser Wahl niemand eine Stimme abgibt, muss keiner das Camp verlassen. Wenn ihr aber jetzt die Chance ergreifen wollt, dürft ihr eine Stimme für einen anderen Star abgeben. Der Star mit den meisten Stimmen verlässt als nächster das Camp. Wähl ihr oder enthaltet ihr euch? Nur echte Legenden kommen ins Finale!“

Eric Stehfest muss das Dschungelcamp verlassen

Elena Miras, Daniela Büchner und Kader Loth besprechen das weitere Vorgehen. Elena und Danni vertreten eine klare Meinung: Sie wollen Eric rauswählen – schließlich sei er der größte Konkurrent in der Show. Mola Adebisi, Sarah Knappik und Kader Loth gaben keine Stimme ab und enthielten sich. Georgina Fleur wählt Elena und Gigi Birofio stimmt für Georgina. Eric erhielt zwei Stimmen – damit muss er das Camp verlassen.

Eric Stehfest war sichtlich geschockt: „Muss ich mal sehen, wie ich das jetzt verarbeite. Ich werde einfach nur dafür bestraft, dass ich der bin, der ich bin“, sagte er im Dschungelcamp. Dann eskaliert es – Eric Stehfest kritisiert die Luxusprobleme von Danni. Doch sie will das nicht auf sich sitzen lassen: „Für dieses Leben, das ich führe, habe ich einen hohen Preis gezahlt. Man kann mich beleidigen, da kommen mir auch fast die Tränen, ich will hier auch kein Mitleid, aber ich führe kein Luxusleben. Dieses Leben habe ich mir alleine nach dem Tod von meinem Mann erarbeitet. Ich bekomme ständig Hasskommentare, Shitstorms, ich arbeite, ich hatte kein Geld, meine Welt lag am Boden. Ich habe meinen Mann gepflegt, ich hatte nichts.“

Elena Miras bricht Prüfung ab – und muss anschließend gehen

Kurz vor seinem Abgang darf Eric Stehfest noch entscheiden, wer zur Dschungelprüfung antreten muss – er entscheidet sich für Georgina Fleur und Elena Miras. Bei der Prüfung kommt es zum Eklat: Elena bekommt eine Panikattacke und bricht die Prüfung ab. Sonja Zietlow und Jan Köppen haben dafür vollstes Verständnis. Dennoch muss sie danach das Camp verlassen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.