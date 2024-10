Dieser Fehler lässt die Haut im Flugzeug schneller altern

Im Flugzeug sitzen die meisten Urlauber gerne am Fenster – schließlich will man die schöne Aussicht über den Wolken genießen. Das kann aber auch einen Haken haben. Denn dadurch kann die Haut nämlich schneller altern.

Wenn man in den Flieger einsteigt, hat man nur noch eines im Sinn – und zwar Urlaub. Um auch die Zeit im Flugzeug zu genießen, sichern sich die meisten einen Fensterplatz. Darauf werden einige wohl künftig verzichten. Denn der Haut tut man am Fenster nichts Gutes – das hat auch seine Gründe.

Es ist bekannt, dass vor allem längere Flugreisen sich negativ auf die Haut auswirken können. Das liegt vor allem daran, dass die Luft in der Maschine extrem trocken ist. Dennoch sehen Flugbegleiterinnen an Bord trotz der vielen Flüge makellos aus: Das liegt nicht nur am Make-up, sondern an einem Produkt – und zwar Sonnenschutz.

Ohne Sonnenschutz altert die Haut im Flugzeug schneller

Denn die Luft im Flieger ist nicht nur trocken, sondern man ist gerade vor allem am Fenster auch einer extremen UV-Strahlung ausgesetzt. Das liegt daran, dass die Crew sowie die Passagiere der Sonne über den Wolken deutlich näher sind. Sonnenschutz sorgt demnach für ein natürliches Finish und lässt die Haut nicht altern.

Die wenigsten Urlauber denken daran, Sonnenschutz im Flieger aufzutragen – das ist jedoch ein fataler Fehler und kann schlimme Konsequenzen nach sich ziehen. Sitzt ein Mensch während des Fluges ohne Sonnenschutz am Fenster, kann daher die Haut dauerhaft geschädigt werden. Das lässt nicht nur die Haut altern, sondern auch das Risiko für Krebs steigt rasant an.

Sonnenschutz im Flugzeug ist deshalb unabdingbar – besonders für die Crew oder auch Passagiere, welche viel fliegen. Wer doppelt sicher gehen will, kann auch die Sonnenblende herunterziehen – nur bei Start und Landung muss diese aus Sicherheitsgründen geöffnet bleiben. Neben Sonnencreme schützt das zusätzlich die Haut – der Haken: Man kann nicht mehr die schöne Aussicht genießen. Die Haut wird es einem jedoch danken.