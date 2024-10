„Berlin – Tag & Nacht“: Krätze versetzt Emmi – danach haut sie beleidigt mit Chiara ab

Obwohl Emmi in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ so tut, als wäre alles gut, stört sie Krätzes fehlende Leidenschaft. Sie ahnt nicht, dass er nur so hart arbeitet, um ihr zu helfen. Als ein neuer Anlauf für einen gemeinsamen Abend scheitert, zieht Emmi gekränkt mit Chiara los.

Emmi tut morgens zwar so, als würde sie Krätze verzeihen, dass der vor ihrem romantischen Abend eingeschlafen ist, aber in Wahrheit stört sie das. Sie fragt sich, wo die Leidenschaft bleibt, das Kribbeln, denn Krätze arbeitet ja nur noch. Dabei ahnt sie nicht, wieso er so viel arbeitet: Weil er mit dem zusätzlichen Geld Kundinnen für Emmi kauft.

Emmi haut beleidigt mit Chiara ab

Das bekommt Stammgast Udo raus und bietet Krätze an, die Kneipe für einen Tag zu schmeißen, damit er mit Emmi auf Beziehung machen kann. Emmi findet den Plan super und will Krätze vorfreudig aus dem Kräsch abholen, aber ein Junggesellinnenabschied kommt ihnen in die Quere und Krätze muss Udo helfen. Beleidigt haut Emmi ab und feiert stattdessen mit Chiara. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.