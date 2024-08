Diese Stars haben die meisten Prüfungen auf dem Dschungelcamp-Konto

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es seit 20 Jahren bei RTL. In der Erfolgsshow mussten einige Promis durch die Hölle gehen und die meisten Prüfungen absolvieren. Aber welche Stars haben eigentlich die meisten Prüfungen auf ihrem Dschungelcamp-Konto?

In Maden baden, Schlangen streicheln oder sich durch eklige Dschungel-Mahlzeiten essen: Sie gehören zu jeder Staffel dazu – die Dschungelprüfungen. Einige Promis fürchten sich davor, denn schließlich sind die Challenges nicht ohne. Die Zuschauer haben es in der Hand und entscheiden in der ersten Halbzeit jeder Staffel, welche Stars zu den Dschungelprüfungen müssen. Einige mussten besonders oft dran glauben.

Das sind die Promis mit den meisten Dschungelcamp-Prüfungen

Platz 1: Daniela Büchner

Daniela Büchner nahm im Jahr 2020 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Unglaubliche zwölf Mal musste die Kult-Auswanderin zu einer Dschungelprüfung antreten – das ist absoluter Rekord. Oft wurde sie von Elena Miras begleitet – der Geräuschpegel war bei den beiden Ladys hoch, das Sterne-Konto dafür oft ziemlich leer. Die Prüfung „Ge-Fahrstuhl“ hat Danni sogar abgebrochen. Dennoch hat sie es bis ins Finale geschafft.

Platz 2: Larissa Marolt

Larissa Marolt wagte sich 2008 ins Dschungelcamp. Zunächst galt sie bei den Zuschauern als Hass-Objekt – jedoch entwickelte sie sich dann schnell zum Zuschauerliebling. Insgesamt musste die Österreicherin stolze zehn Mal zu einer Dschungelprüfung antreten. Sie hat davon keine einzige Prüfung abgebrochen und zog alles tapfer durch – damit spielte sie sich in die Herzen der Fans und schaffte es ins Finale. Dort musste sie sich jedoch Melanie Müller geschlagen geben.

Platz 3: Gisele Oppermann

Neun Mal in Folge musste Gisele Oppermann zu einer Dschungelprüfung im Jahr 2019 antreten. Nicht mal die Hälfte der Prüfungen hat die ehemalige GNTM-Kandidatin durchgezogen und rief laut RTL fünf Mal den Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Meist hat sie die Prüfung dann schreiend abgebrochen – am Ende hat es auch nur für den neunten Platz gereicht.

Platz 4: Helena Fürst

Helena Fürst galt als die Nervensäge in der Dschungel-Staffel von 2016. Deshalb gab Thorsten Legat ordentlich Kassalla. Beinahe täglich musste Helena Fürst zu einer Dschungelprüfung antreten – und zwar insgesamt neun Mal. Damit absolvierte die ehemalige „Anwältin der Armen“ die gleiche Anzahl an Dschungelprüfungen wie Gisele Oppermann – jedoch nicht in Folge. Nur zwei ihrer Prüfungen hat Helena Fürst nicht gemacht.

Platz 5: Twenty4Tim

Twenty4Tim musste 2024 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ acht Mal zu einer Dschungelprüfung antanzen – und das in Folge. Er hat es auch in das Finale der Show geschafft – am Ende ging jedoch Lucy Diakovska als Gewinnerin hervor und schnappte sich die Dschungelkrone.