Diese 4 Sternzeichen haben den meisten Sex

Für manche Menschen ist Sex die schönste Nebensache der Welt und können davon nicht genug bekommen. Auch das Horoskop verrät einiges über das Liebesleben. Denn vor allem vier Sternzeichen lassen nichts anbrennen und haben den meisten Sex.

Ihre Ausstrahlung, ihr Charme, aber auch ihr Sternzeichen sorgen dafür, dass sie viel mehr Sex haben als andere Menschen. Sie können auch mehrmals am Tag – entweder mit dem Partner oder bei Singles mit vielen unterschiedlichen Partnern. Ein Leben ohne Sex wäre einfach unvorstellbar. Egal ob in einer Beziehung oder als Single: Einige Sternzeichen haben laut dem Horoskop einfach oft und überall Sex.

Diese Sternzeichen sind Sex-Könige

Löwe

Der Löwe kann mit seinem Charme beinahe jedem um den Finger wickeln. Das nutzt er auch aus, denn im Bett lässt er nichts anbrennen. Das Sternzeichen ist ein sehr sexuelles Wesen und die schönste Nebensache der Welt ist ihm sehr wichtig. Löwe-Geborene zählen zu den leidenschaftlichen Liebhabern und haben auch kein Problem, mit ihrem Partner mehrmals am Tag ins Bett zu springen. Löwe-Singles haben dagegen viele unterschiedliche Sexpartner. Sie haben nicht nur den meisten Sex, sondern auch den besten. Denn das Sternzeichen probiert gerne neue Experimente aus – Blümchensex? Fehlanzeige!

Wassermann

Auch der Wassermann ist sehr experimentierfreudig – und das im besten Fall mit immer wieder wechselnden Sexpartnern! Er ist immer wieder auf der Suche nach Menschen, mit denen er seine Vorlieben ausleben kann. Das Sternzeichen liebt es, neue Dinge auszuprobieren. Tabus gibt es bei Wassermann-Geborenen eher weniger. Und Wassermänner, die vergeben sind, sind auch keinem Dreier abgeneigt. Fakt ist aber eins: Das Sternzeichen will es sehr oft und gehört zu denen, die den meisten Sex haben.

Widder

Der Widder würde ohne Sex zugrunde gehen. Denn das Sternzeichen braucht es einfach sehr oft – wenn möglich, sogar täglich! Das Sternzeichen liebt aber vor allem schnellen Sex – mit Widder-Geborenen ist also jederzeit ein Quickie drin. Denn gerade bei schnellen Nummern bekommt er das, was er will. Widder-Singles wechseln auch oft ihre Sexpartner. Und Widder, die vergeben sind, können von ihrem Partner einfach nicht genug bekommen.

Skorpion

Der Skorpion legt beim Sex vor allem viel Wert auf Nähe und Zärtlichkeit. Seinem Gegenüber verwöhnt er mit vielen Streicheleinheiten und romantischen Gesten. Das Sternzeichen hat auch nichts gegen eher ruhigere Nummern – aber wenn es nach ihm geht, sollten Schäferstündchen generell sehr oft vorkommen. Denn Skorpion-Geborene haben einfach immer Lust! Sie leben ihre Liebe zum Sex offen aus und machen daraus auch kein Geheimnis, wenn sie mal wieder Lust haben.