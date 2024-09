Diese 4 Sternzeichen finden noch 2024 die große Liebe

Sie stehen im Rampenlicht und sind unwiderstehlich: Für vier Sternzeichen geht es in den letzten Monaten des Jahres um alles – und zwar um die große Liebe.

Die Temperaturen fallen, die Blätter wechseln ihre Liebe und sogar die ersten Lebkuchen stehen in den Supermärkten – der Herbst kann sehr romantisch sein. Der Wechsel der Jahreszeit ist aber nicht die einzige Veränderung – zumindest für einige Sternzeichen. Denn auf manche wartet in den letzten Monaten des Jahres die große Liebe.

Diese Sternzeichen verlieben sich noch 2024

Löwe

Das große Glückskind in Sachen Liebe ist 2024 der Löwe. Zwar hatte das Sternzeichen zu Beginn des Jahres nicht ganz so viel Glück – dafür in den letzten Monaten umso mehr. Denn die Wahrscheinlichkeit ist laut den Sternen groß, dass das Sternzeichen im Herbst auf seine große Liebe treffen wird. Das gilt vor allem für Singles, die sich jetzt vor Flirts und leidenschaftlichen Abenteuern kaum retten können. Wer hier die Augen offen hält, könnte tatsächlich etwas Langfristiges finden. Und auch vergebene Löwen erleben mit dem Partner oder der Partnerin eine Hochphase.

Waage

In der Liebe musste die Waage einige Enttäuschungen hinnehmen. Im Herbst könnte sich das für das Sternzeichen schlagartig ändern und steht plötzlich vor ihrem Traumprinzen oder ihrer Traumprinzessin. Das hängt vor allem mit der Offenheit von Waage-Geborenen zusammen. Singles sind bereit für Dates und treffen auf interessante Menschen – und einer wird möglicherweise darunter sein, welcher ihr Herz im Sturm erobert. Auch Waage-Paare wollen Nägel mit Köpfen machen – vielleicht läuten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken?

Jungfrau

Auch für die Jungfrau könnte es ernst werden. Denn aus der ein oder anderen Sommer-Liaison könnte sich im Herbst etwas Langfristiges ergeben. Die Chancen stehen zumindest sehr hoch, dass sich das Sternzeichen Hals über Kopf verliebt. Wichtig bei der Jungfrau ist aber auch, nichts zu überstürzen. Und wer sich für die Liebe entscheidet, sollte sich etwas ins Zeug legen, um seinen Liebsten oder seine Liebste näher heranzuziehen. Dann wird es auch perfekt.

Stier

Der Stier ist im Date-Modus! Etwas Langfristiges hat sich noch nicht ergeben – genau das könnte jedoch im Herbst passieren. Er erlebt viele romantische Stunden, bei denen auch der Partner oder die Partnerin fürs Leben wartet. Das Sternzeichen sollte sich auf das Abenteuer einlassen – schließlich wird er mit dem Liebes-Glück belohnt. Neben der körperlichen Anziehung sind es auch die tiefen romantischen Gefühle, die den Stier ausmachen und damit ihren Schwarm überzeugen.