Diese 4 Sternzeichen daten gerne Ältere

Nicht immer trifft man in der Dating-Welt auf seinen Traumprinzen oder seine Traumprinzessin. Einige Sternzeichen daten vor allem ältere Personen, denn diese finden sie extrem anziehend und attraktiv.

Ganz entspannt einer völlig fremden Person zu begegnen, Small Talk zu führen und zu flirten – all das gehört zum Dating dazu. Trends wie Ghosting, Benching und Co. machen es heutzutage nicht gerade leichter, jemanden kennenzulernen. Einige Sternzeichen haben einfach die perfekte Lösung: Sie daten einfach ältere Menschen. Denn aufgrund der Reife und das erwachsene Verhalten sind kindisches Catfishing oder Mooning in der Altersklasse eher weniger verbreitet – und zudem wirken Ältere für die Sternzeichen sehr anziehend.

Diese Sternzeichen daten ältere Personen

Wassermann

Der Wassermann setzt sich viele Ziele im Leben und ist sehr fleißig. Die Zukunft hat das Sternzeichen immer im Blick – genau deshalb hätte er jemanden an seiner Seite, welcher reif und erfahren ist. Grundsätzlich gehen Wassermann-Geborene oft Dates mit älteren Personen ein, um mit demjenigen gemeinsam die Ziele zu erreichen – was sich aus Sicht des Wassermanns bei jüngeren Menschen eher schwierig gestalten kann. Ältere Personen haben außerdem eine ganz besondere Anziehungskraft auf den Wassermann.

Krebs

Der Krebs fühlt sich bei Dates mit älteren Personen sehr wohl. Reifere Personen können ihm mehr geben, als Jüngere – besonders in Bezug auf Geborgenheit, Liebe und Aufmerksamkeit. Zudem sind reifere Personen weniger mit sich selbst beschäftigt. Außerdem benötigen Krebs-Geborene immer ein Gefühl von Sicherheit – dieses können ihm nur Ältere vermitteln. Das Sternzeichen legt auch einen großen Wert auf Vertrauen – schon allein deshalb fühlt sich das Sternzeichen bei reiferen Personen deutlich wohler.

Skorpion

Der Skorpion hört sich gerne Geschichten von Menschen an, die unfassbar viel erlebt haben und Lebenserfahrung haben – deshalb daten sie vor allem ältere Menschen. Denn das Sternzeichen ist sehr neugierig. Skorpion-Geborene führen oft tiefgründige Gespräche mit Älteren und aus dem Aspekt haben sie eher weniger Interesse an Jüngeren. Dates mit reiferen Menschen bringt für das Sternzeichen eine Zeit tiefer Verbindungen mit sich.

Stier

Der Stier zeichnet sich durch seine Stabilität, Entschlossenheit und Genussfreude aus. Das Sternzeichen setzt vor allem auf Beständigkeit, Sicherheit und Romantik. Das können ihm vor allem ältere Menschen bieten. Für One-Night-Stands ist das Sternzeichen eher weniger zu haben. Sie wollen vor allem Menschen daten, welche was erreicht haben und mitten im Leben stehen. Und auch Personen, die Ziele im Leben haben, findet er anziehend – wieso die Ziele nicht gemeinsam umsetzen?