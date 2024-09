„DER CLARK FINAL FIGHT“: Stefan Raab vs. Regina Halmich – der Gewinner steht fest!

Stefan Raab und Regina Halmich duellierten sich im Rahmen der Show „Der Clark Final Fight“. Der Entertainer und die Box-Weltmeisterin standen bereits zum dritten Mal im Ring. Nun steht der Gewinner fest.

Stefan Raab feierte nach knapp zehn Jahren sein TV-Comeback. Der Entertainer stieg zum dritten, aber letzten Mal in den Ring gegen Regina Halmich. 2001 brach die Box-Weltmeisterin ihrem Gegner die Nase, 2007 siegte sie nach Punkten. 2001 schalteten mehr als neun Millionen Zuschauer ein, 2007 noch rund 7,7 Millionen.

Wie sich Stefan Raab schlagen wird, war im Vorfeld des Kampfes völlig unklar. Denn schließlich ist der Entertainer im Vorfeld untergetaucht – keiner durfte ihm vor der TV-Show sehen. Seit Bekanntwerden des TV-Comebacks hat Stefan Raab niemand in der Öffentlichkeit gesehen. Deshalb wurde der „PSD Dome“ in Düsseldorf, wo der Kampf stattfand, auch im Vorfeld großräumig abgesperrt.

Als die Zuschauer die Arena betraten, sahen sie erstmals keinen Boxring. Er wurde erst im Laufe der Show mit riesigen Flaschenzügen von der Decke herabgelassen. Der Ring schwebte praktisch ein – sowas hat es bei einem Boxkampf bisher nicht gegeben. Um kurz nach 22 Uhr hat sich Stefan Raab dann endlich blicken lassen. Und dann ging es auch in den Ring – seine Gegnerin: Regina Halmich.

Regina Halmich gewinnt gegen Stefan Raab

Stefan Raab war durchtrainiert. Das half jedoch sehr wenig: Regina Halmich hatte in allen Runden die Nase vorn. Schon in der ersten Runde ist der Entertainer aus der Puste. Kommentator Frank Buschmann: „Er spürt schon in der ersten Runde, dass es eine schmerzhafte Geschichte für ihn werden kann.“ Auch in den darauffolgenden Runden hatte Stefan Raab keine Chance gegen Regina Halmich. Stefan Raab hat alle Runden überstanden, aber verloren – Regina Halmich hat den Fight nach Punkten letztendlich gewonnen.