„Das Wunder von Manhattan“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Der Klassiker „Das Wunder von Manhattan“ ist aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Und auch in diesem Jahr darf der Streifen natürlich nicht fehlen! Nun sind die ersten Sendetermine bekannt.

Die Filmkomödie „Das Wunder von Manhattan“ ist ein echter Klassiker zu Weihnachten und für die meisten einfach ein absolutes Muss! In den Hauptrollen sind Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Mara Wilson und Dylan McDermott zu sehen. Es handelt sich um die Neuverfilmung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1947.

Warum haben einige Filme das Zeug zum Weihnachtsklassiker? Weil sie liebevolle und herzerwärmende Geschichten rund um die Adventszeit erzählen. Und klar: Etwas Kitsch darf natürlich auch gerne dabei sein! Der Film „Das Wunder von Manhattan“ lockt deshalb jedes Jahr zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme, wenn der Streifen im Fernsehen läuft. Und natürlich läuft der Streifen auch 2023 im Fernsehen.

Darum geht es in „Das Wunder von Manhattan“

Ein volltrunkener und pöbelnder Weihnachtsmann: Eine Katastrophe für die Weihnachtsparade des Kaufhauses „Cole“. Spontan übernimmt Kriss Kringle den Job und erfüllt seine Aufgabe mit Herz und Leidenschaft. Auch die Tage darauf ist er als Weihnachtsmann im Kaufhaus tätigt und nimmt fleißig die zahlreichen Wünsche der Kinder entgegen. Und es kommt noch besser: Er sieht dem echten Nicolaus nicht nur verblüffend ähnlich, er behauptet sogar, der Echte zu sein.

Das Kaufhaus profitiert hervorragend von der authentischen Darstellung des alten Mannes, da er das Vertrauen der Kunden gewinnt und somit die Kasse klingeln lässt. Die Kinder zweifeln natürlich keine Sekunde an seiner Geschichte. Die Erwachsenen hingegen halten Kriss Kringle allmählich für vollkommen verrückt. Bösartige Neider sorgen schließlich dafür, dass er in einer Psychiatrie weggesperrt wird. Es scheint, als wäre das Weihnachtsfest ernsthaft in Gefahr. Doch diese Ungerechtigkeit wollen die kleine Susan und ihre Mutter Dorey nicht zulassen und kämpfen gemeinsam mit vielen anderen Menschen für den Glauben an den Weihnachtszauber.

Das sind die Sendetermine

19.12.25 um 20.15 Uhr bei VOX

Bereits 1947 rührte das weihnachtliche „Wunder von Manhattan“ weltweit die Herzen der Kinobesucher. Mit vollem Fug und Recht gilt der alte Streifen mit Maureen O’Hara und der jungen Natalie Wood heute als Klassiker der Filmgeschichte. Umso bewundernswerter ist die Arbeit des eingespielten Teams aus Produzent John Hughes („Kevin – Allein zu Haus“, „101 Dalmatiner“) und Regisseur Les Mayfield: Mühelos transportierten die beiden die herzige Weihnachtsgeschichte in die 90er Jahre.