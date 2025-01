„Das Ende einer Ära“: Anzeigenhauptmeister macht Schluss – das ist der Grund dafür

Es war ein riesiger Hype um den selbsternannten Anzeigenhauptmeister – doch jetzt ist Schluss! Denn Niclas Matthei beendet überraschend seine Knöllchen-Karriere. War denn alles nur Show?

Niclas Matthei wurde als Anzeigenhauptmeister nach einem Beitrag bei „Spiegel TV“ bekannt. Der Hobby-Ordnungshüter sorgte für viel Wut bei Autofahrern. Doch damit soll nun Schluss sein: Seine Karriere als Falschparker-Jäger hängt er nun an den Nagel – zumindest in der Öffentlichkeit.

„Pünktlich zum einjährigen Jubiläum verkündet der Anzeigenhauptmeister das Ende einer Ära“, verkündet der Anzeigenhauptmeister in den sozialen Netzwerken.

„Heute vor einem Jahr, am 29.01.2024, war der Anzeigenhauptmeister zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Gegen 06:30 Uhr wurde die allererste Berichterstattung über den #AHM bei RTL in der Sendung ‚Punkt 6‘ ausgestrahlt“, heißt es in dem Statement. Besonders große Bekanntheit erlangte er mit einer Reportage bei „Spiegel TV“. Daraufhin meldeten sich weitere Drehpartner und Journalisten fragten ihn nach Interviews – Niclas Matthei wurde als Anzeigenhauptmeister über Nacht zum Star.

„Mein Ziel war dabei von Anfang an, möglichst viel Geld zu verdienen“

Doch genau ein Jahr später soll nun Schluss sein. Der 19-Jährige hatte damit ein Ziel – und zwar viele Einnahmen zu erzielen. „Mein Ziel war dabei von Anfang an, möglichst viel Geld zu verdienen“, so Niclas Matthei. Und das ist ihm offenbar gelungen – laut einem Interview sei er sogar Millionär.

„Meine grobe Leitlinie war dabei, für ungefähr ein Jahr jeden Scheiß mitzunehmen, mit dem ich Geld verdienen konnte. […] Der Plan hat tadellos bis heute funktioniert“, meint die bekannte Persönlichkeit.

Aufgrund der plötzlichen Bekanntheit haben ihm seine Marketing-Auftritte viel Zeit gekostet – Zeit, die ihm fehlt, um Falschparker aufzuschreiben. Dem Hobby will er weiter nachgehen – jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn von dieser will sich der 19-Jährige jetzt zurückziehen.

„Abschließend lässt sich dazu nur noch sagen, gelohnt hat es sich definitiv und ich habe es nie bereut“, schreibt der Hobby-Anschwärzer. Und weiter: „Den Blutdruck der Bevölkerung in die Höhe zu treiben, hat mir auch sehr Spaß gemacht!“ In den vergangenen Monaten schockte Niclas Matthei mit Hitler-Anspielungen und Werbung für die rechtsextreme AfD.