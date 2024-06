Dabei wollte sie nur ihre Haare zeigen: Fans in Sorge um Carmen Geiss!

Diese Reaktionen hat Carmen Geiss bestimmt nicht erwartet! Die Ehefrau von Robert Geiss wollte bei Instagram ihre neuen Haare zeigen. Den Followern fällt auf dem Schnappschuss jedoch was ganz anderes auf – und das versetzt die User in Sorge.

Eigentlich wollte Carmen Geiss nur ihre Haarverlängerung präsentieren. Doch stattdessen machen sich die Follower große Sorgen um die bekannte Persönlichkeit. Denn einige Follower meinen: Die 59-Jährige sei viel zu dünn und habe extrem abgenommen.

„Ja, das ist mal ein schlechter Tag in St. Tropez, aber dank meiner Hairdreams habe ich immerhin die Haare schön“, meint Carmen Geiss bei Instagram. „Ja, Carmen hat die Haare schön“, meldet sich auch ihr Gatte Robert Geiss in dem Clip aus dem Off zurück. Ihre Fans fallen jedoch nicht nur ihre langen, blonden Extensions auf.

Follower meint: „Sie sieht so alt und dünn aus“

„Sie sieht so alt und dünn aus“, meint ein Follower in den Kommentaren. „Hätte sie fast nicht erkannt … so anders im Gesicht und so schlank“, schreibt ein weiterer Follower. Und in zwei anderen Kommentaren heißt es: „Dünner macht nicht jünger“ und „Ich finde, dass [Carmen] angegriffen aussieht. Nicht gesund.“ Ein User fragt sogar, ob Carmen Geiss an Magersucht leidet.

So viele Kilos hatte Carmen Geiss verloren

Die Fans liegen damit gar nicht falsch, dass Carmen Geiss abgespeckt hat. Insgesamt hat die Millionärsgattin acht Kilo verloren. „Ich mache zweimal im Jahr für sechs Wochen Detox. Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft“, verriet die TV-Bekanntheit damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Nicht nur das Gewicht sorgt bei den Usern für Gesprächsstoff, sondern auch ihre vielen Schönheitseingriffe. „Was hat Carmen mit ihrem Gesicht gemacht?“, fragt ein Fan. Ein anderer User geht sogar so weit, Carmen Geiss mit der italienischen Designerin Donatella Versace zu vergleichen, welche zahlreiche Beauty-OPs hinter sich hatte. Es gibt aber auch zahlreiche Kommentare, wo die Fans hinter Carmen Geiss stehen. „Du schaust einfach hammer aus“ und „Carmen hat auch alles andere schön“, schreiben die User.