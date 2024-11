Couch Potatoes: Diese 4 Sternzeichen sind am liebsten zu Hause

Ständig unterwegs zu sein, ist nicht für jeden etwas. Ein Serien-Marathon auf der Couch oder ein Verwöhnprogramm in der Badewanne – es gibt viele Sachen, die man zu Hause machen kann. Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop wahre Couch Potatoes.

Während es für einige der absolute Horror ist, zu Hause zu sein, können andere davon gar nicht genug davon bekommen. Sie verbringen am liebsten Zeit in den eigenen vier Wänden – sie lieben einfach chillige Wochenenden zu Hause. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen bleiben am liebsten zu Hause

Krebs

Der Krebs fühlt sich zu Hause besonders wohl und hält sich dementsprechend auch am liebsten in den eigenen vier Wänden auf. Das Sternzeichen schätzt die Wärme, die ihm die eigenen vier Wände geben – er verbringt die Abende gerne auf der Couch mit einer Kuscheldecke und einer heißen Schokolade. Krebs-Geborene lieben es auch, ihre Wohnung zu dekorieren und es für sich sowie Besucher richtig gemütlich zu machen.

Stier

Der Stier gilt als absoluter Genussmensch. Wenn er sich zwischen einer wilden Party oder einer Pizza zu Hause vor dem Fernseher entscheiden müsste, würde er Zweiteres wählen. Die Decke fällt ihm jedoch nicht auf den Kopf, denn langweilig wird ihm nicht – er sucht sich vor allem Hobbys, die zu Hause möglich sind. Von einem Dinner in den eigenen vier Wänden, ein gemütlicher Abend auf der Couch oder einfach ein Buch lesen – Stier-Geborene haben immer eine Beschäftigung.

Steinbock

Für ein Abenteuer ist der Steinbock weniger zu haben, stattdessen will er eher entspannen – und das geht am besten zu Hause. Vor allem nach einem langen Arbeitstag zieht sich das Sternzeichen gerne in die eigene Wohnung zurück, um Kraft und Energie für den nächsten Tag zu tanken. Daher ist ihm Struktur extrem wichtig. Auf eine Party kann man ihn nur schwer überreden, in seinem Wohnzimmer mit einem Glas Wein und einer Serie fühlt er sich am wohlsten.

Skorpion

Der Skorpion ist eigentlich extrovertiert – umso überraschender, dass das Sternzeichen hier auftaucht. Zwar lieben Skorpion-Geborene durchaus etwas Action – wenn es jedoch um ihn selber geht, zieht er sich gerne in die eigenen vier Wände zurück. Sie benötigen auch einen Ruhepol und auch mal etwas Zeit für sich – auch, um ihre Gefühle zu reflektieren und um die Erlebnisse und Eindrücke der Woche zu verarbeiten. Das klappt am besten auf der Couch zu Hause.