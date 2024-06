Can Kaplan behauptet: Walentina Doronina ging in einer TV-Show fremd!

Schon länger kriselte es zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan. Nun hat der „Sommerhaus“-Fluch zugeschlagen: Das Paar verkündete die Trennung! Can Kaplan packt nun schockierende Details aus.

Die Reality-TV-Persönlichkeit hat die Trennung von dem Unternehmer am Freitag öffentlich gemacht. „Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war lange überfällig!“, schrieb sie bei Instagram. Dann erhob Walentina Doronina schwere Vorwürfe: „Ohne meine Erlaubnis in meine Wohnung einbrechen und und und…!“

Eigentlich wollte Can Kaplan keinen Rosenkrieg. Doch nach den Vorwürfen seiner Ex packt der Unternehmer aus. „Ich bin froh, wie es gekommen ist, dass ich mich lösen kann. Einfach aufgrund der Dinge, die ich jetzt erfahren habe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nie von der Sache lösen können“, schrieb er in einer Instagram-Story.

Dann geht Can Kaplan näher auf die „Sache“ ein. „Walentina ist in eine Show gegangen. Bevor sie gefahren ist, war wirklich alles gut zwischen uns“, schildert er in dem sozialen Netzwerk. Zu dem Zeitpunkt haben die beiden sogar über einen Hauskauf und Familiengründung nachgedacht.

Ist Walentina Doronina in einer TV-Show fremdgegangen?

Später kam es jedoch zu einem gravierenden Zwischenfall mit fatalen Folgen: Can Kaplan behauptet, dass seine Ex-Freundin fremdgegangen sei. „Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen“, schreibt er weiter.

Can Kaplan: „Sie lacht und zeigt keine Reue“

Dann sei er zu einem Gespräch von der Produktion mit der Blondine dazugerufen wurden: „Und sie lacht und zeigt keine Reue, sondern sie schiebt die Schuld auf mich, dass ich sie angeblich schlecht behandelt hätte und mich nur auf die Arbeit konzentriert hätte.“ In ihrem Trennungs-Statement hat Walentina Doronina behauptet, dass Can Kaplan in seine Wohnung eingebrochen sei. Das hat er aufs Schärfste zurückgewiesen: „Sie hat sich falsch verhalten und geht jetzt auf Angriff und versucht, die Schuld auf mich zu schieben.“