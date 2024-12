Notarzt-Einsatz: Nach „Grill den Henssler“ ging es für Katja Burkard ins Krankenhaus

Erst kürzlich gab es einen Notarzt-Einsatz bei „Grill den Henssler“. Nun kommt es erneut zu einem Vorfall in der VOX-Show. Auch bei Katja Burkard müssen die Sanitäter anrücken.

Während der Dreharbeiten von „Grill den Henssler“ kam es plötzlich zur Schrecksekunde! Nach Reiner Calmund musste auch Katja Burkard von Sanitätern medizinisch versorgt werden. Alles begann mit einer Koch-Challenge. Die „Punkt 12“-Moderatorin wollte beweisen, dass sie sich auch am Herd gut beweisen kann. Doch aus dem Versuch wurde schnell ein ernster Zwischenfall.

Die Wunde hat „ordentlich geblutet“

Beim Gurken hobeln verletzt sich Katja Burkard bei „Grill den Henssler“ am Daumen. „Also, ich habe ja gelernt, was das für ein Gerät ist, mit dem man hobelt und da habe ich mir auch den Finger gehobelt“, sagt die Moderatorin in einem Interview mit RTL. Die Wunde hat „ordentlich geblutet“. Deshalb musste ihr Daumen von einem Arzt dick einbandagiert werden.

Die Verletzung ist extrem schmerzhaft: „Ja, es klopft. Ja, es ist tief“, so Katja Burkard. Die Knochen sind jedoch unbeschädigt – deshalb kann die Moderatorin auch weiter bei „Grill den Henssler“ kochen. „Ich bin selber Schuld und wollte am Samstag auch direkt weitermachen”, erklärt Katja Burkard.

Katja Burkard lässt sich im Krankenhaus checken

Die Schmerzen wurden auch am nächsten Morgen noch nicht besser. Im Krankenhaus wurde deshalb alles nochmals gecheckt: „Das Pochen hat über Nacht aber nicht aufgehört, sodass ich am nächsten Morgen lieber ins Krankenhaus gefahren bin. Da wurde sich alles noch mal angeschaut und frisch bandagiert. Damit ist es auch gut und ich bin topfit. Die Küche ist halt einfach nicht mein Terrain.“ Katja Burkard scheint sich aber wieder erholt zu haben – am 9. Dezember 2024 stand die Moderatorin auch wieder für „Punkt 12“ vor der Kamera. Mit ihrem gewohnt breiten Grinsen und einer dicken Bandage führte sie durch die dreistündige Sendung.