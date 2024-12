Notarzt-Einsatz bei „Grill den Henssler“: Erste Worte von Reiner Calmund

Große Sorge um Reiner Calmund: Während einer neuen „Grill den Henssler“-Aufzeichnung klagte der Juror plötzlich über Schwindel und Unwohlsein. Danach musste der Notarzt anrücken. Nun meldet er sich selbst erstmals zu Wort.

Mit einem Krankenwagen ist der einstige Fußballfunktionär umgehend in ein Kölner Krankenhaus eingeliefert und untersucht worden. Die Mediziner haben dann ein Vorhofflimmern diagnostiziert – es handelt sich dabei um eine Herzrhythmusstörung. Die Ärzte haben kurz danach Entwarnung gegeben. Einen Dämpfer gibt es dennoch: Für die letzten drei Drehtage in diesem Jahr werde Reiner Calmund nicht mehr ans Set zurückkehren.

Reiner Calmund meldet sich mit Statement im Netz

Weiter schreibt Reiner Calmund in dem sozialen Netzwerk: „Es ist richtig, dass ich während der Dreharbeiten zu ‚Grill den Henssler‘ am vergangenen Mittwoch wegen Herz- und Kreislauf-Problemen knapp 24 Stunden im Kölner St. Vinzenz-Hospital umfangreich untersucht wurde. Ich bedanke mich bei Bayer- 04-Chefarzt Dr. Karl-Heinz Dittmar, der mir die erstklassige medizinische Versorgung in der Kölner Klinik vermittelt hat.“

Nun muss er sich erstmal ausruhen. „Das ist kein Problem, ich hatte mir ohnehin nach den Dreharbeiten für ‚Grill den Henssler‘ einen Monat Urlaub ohne irgendwelche Termine genehmigt. Ich möchte mich noch einmal bei allen Ärzten und dem erstklassigen Pflegepersonal der St.-Vincenz-Klinik bedanken“, schreibt er.

Zuletzt bedankt er sich noch bei der Produktion: „Ein herzliches Dankeschön gilt auch meinen großartigen Mitstreitern von VOX, der Produktionsfirma ITV Germany und den Sanitätern vor Ort. Sie haben schnell und professionell reagiert und mir mit viel Herzlichkeit und Fürsorge zur Seite gestanden. Es geht mir gut, passt gut auf euch auf!“

Dieser TV-Star springt für Reiner Calmund ein

Doch wer kann „Calli“ am Set der beliebten Koch-Show ersetzen? Laut der Bild-Zeitung soll nun Bruce Darnell einspringen. Der Zuschauerliebling bleibt jedoch erst einmal nur für eine Folge. Wer anschließend einspringen wird, steht offenbar noch nicht fest. Bruce Darnell war selbst bereits mehrmals Kandidat bei „Grill den Henssler“ und kennt sich mit der Show aus.