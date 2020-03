DSDS 2020: Diese sieben Kandidaten sind in den Live-Shows!

In der Recall-Entscheidung bei „Deutschland sucht den Superstar“ traten die Top 11-Kandidaten an und kämpften um den Einzug in die Live-Shows. Nun steht fest, welche Sängerinnen und Sänger es in die nächste Runde geschafft haben.

Nachdem die besten 11 Kandidaten/innen in der DSDS-Ausgabe „Recall – Die Entscheidung“ am gestrigen Abend zunächst in Gruppen vor die Jury traten, wählten Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo die überzeugendsten Sänger/innen unmittelbar in die Liveshows. Die verbliebenen sieben Kandidaten durften im Anschluss einen weiteren Song einstudieren, um diesen solo vor Publikum und Jury zu performen. Es galt, einen der letzten drei Plätze für die Liveshows zu ergattern.

Diese 7 Kandidaten sind in den Live-Shows

Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz

(26) aus Zschernitz Joshua Tappe (25) aus Holzminden

(25) aus Holzminden Ricardo Rodrigues (21) aus Basel (Schweiz)

(21) aus Basel (Schweiz) Paulina Wagner (22) aus Köln

(22) aus Köln Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld (Österreich)

(29) aus St. Egyden a. Steinfeld (Österreich) Marcio Pereira Conrado (25) aus Baden (Schweiz)

(25) aus Baden (Schweiz) Chiara Damico (18) aus Frankfurt, überzeugen.

Alexander Klaws ist der neue Moderator

Die Top 7-Kandidaten treten ab Samstag, den 14. März, 20.15 Uhr in insgesamt vier Liveshows auf der großen DSDS-Bühne an. Alexander Klaws, der DSDS-Sieger der ersten Staffel und gefeierter Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.

Die Zuschauer stimmen per Voting ab

In den Live-Shows von DSDS haben die Zuschauer das Sagen. Per Voting wird entschieden, welche Sängerinnen und Sänger es in die nächste Runde schaffen. Doch wird sich zeigen, welche Kandidaten dem harten Showgeschäft gewachsen sind. Das große Finale von DSDS steigt dann am 4. April 2020, wo Deutschlands neuer Superstar gekürt wird. RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.