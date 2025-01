„Hartz und herzlich“-Frank erbt Vermögen – jetzt vergnügt er sich auf der Sex-Messe

Bürgergeld-Empfänger Frank aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat einen größeren Betrag geerbt. Kurz darauf vergnügt er sich auf einer Sex-Messe und macht mit einer Reise nach New York seinen Lebenstraum wahr.

Frank aus Salzgitter hat nach reiflicher Überlegung ein großes Erbe angetreten. Seitdem ist er nicht mehr auf Bürgergeld angewiesen. Doch nun merkt der 60-Jährige, dass ihm das Geld durch die Finger rinnt. Deswegen hat er sich einen Weg überlegt, an Geld zu kommen: Er hat eine Gesellschaft gegründet, die Wohnungen für Monteure herrichtet.

Frank trifft auf Pornodarstellerin Daynia

Viel Arbeit für den Langzeitarbeitslosen: Dennoch möchte sich Frank ab und zu etwas gönnen. Dazu gehört ein Besuch der Venus, der größten Erotikmesse Deutschlands. Frank ist ein Fan von Erwachsenenfilmen. Seine Lieblingsdarstellerin: Daynia. Und diese möchte er nun endlich auf der Venus treffen.

Das setzt er nun auch um und fährt mit dem Zug nach Berlin. Der ehemalige Bürgergeld-Empfänger lässt es sich zwischen Sexspielzeugen und Pornostars richtig gutgehen. Das Angebot einer Teilnahme an einer Live-Sex-Show hat er jedoch abgelehnt – und dennoch kam er seiner Lieblingsdarstellerin Daynia ganz nahe. Von der blonden Schönheit konnte er sogar ein Autogramm abstauben und einige Worte wechseln. Der „Hartz und herzlich“-Star ist total stolz darauf, die Porno-Darstellerin getroffen zu haben. Laut Frank sei ein Job im Pornogeschäft schließlich „Hochleistungssport hoch zehn“.

„Hartz-4-er fliegen nicht nach New York, die gehen in den Stadtpark Enten füttern“

Über allem schwebt aber immer noch Franks Traum: einmal nach New York! Später macht der ehemalige Bürgergeld-Empfänger seinen Lebenstraum wahr. „Ich bin 60 Jahre, ich will einmal New York sehen, bevor ich den Arsch zukneife“, sagt Frank in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Mit Hartz IV oder Bürgergeld war das in den vergangenen Jahren nicht möglich: „Hartz-4-er fliegen nicht nach New York, die gehen in den Stadtpark Enten füttern.“

Durch sein Erbe leistet er sich eine Reise in die Weltmetropole New York. Mit offenem Mund und riesigen Augen bewundert der 59-Jährige die Wolkenkratzer, trifft auf echte amerikanische Cops und sucht genießbaren Kaffee. So eine Reise kann auch anstrengend sein. Ob Frank durchhält und genießen kann?

Die neue Folge von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI am 7. Januar 2025 um 20.15 Uhr.