BREAKING NEWS +++ Hollywood-Star Donald Sutherland (88) ist tot!

Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte s ein Sohn in den sozialen Netzwerken mit.

„Voller Trauer möchte ich mitteilen, dass mein Vater Donald Sutherland verstorben ist. Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler der Filmgeschichte war. Er ließ sich von keiner Rolle abschrecken, egal ob gut, böse oder hässlich. Er liebte, was er tat und er tat, was er liebte, mehr kann man nicht verlangen. Ein gut gelebtes Leben“, schrieb sein Kiefer Sutherland bei Instagram.

Bekannt war Donald Sutherland vor allem durch seine Rolle als Präsident Coriolanus Snow in der „Tribute von Panem“-Reihe. Unter anderem wirkte er auch in „Die Jury“, „Stolz und Vorurteil“, „Die Körperfresser kommen“ oder in der Serie „M*A*S*H“ mit. Im Jahr 2011 bekam Donald Sutherland einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.