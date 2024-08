„Berlin – Tag & Nacht“: Franzi ist am Boden zerstört

Franzi macht ihre Kündigung in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ immer noch zu schaffen, was auch Emmi nicht entgeht. Kurzerhand plant sie zur Ablenkung einen kleinen Camping-Trip. Die Aktion fällt am Ende zwar aus, aber dennoch ist es Emmi gelungen, Franzi aufzumuntern.

Emmi will Franzi aufmuntern, als sie merkt, wie diese noch immer an ihrer Kündigung zu knacken hat. Entschlossen und von schlechtem Gewissen getrieben, weil sie so lange gegen Franzis Job gewettert hat, möchte Emmi sie deshalb mit einem Camping-Trip ablenken. Doch es kommt alles anders und der Ausflug fällt wegen eines skurrilen Zwischenfalls ins Wasser.

Emmi kann Franzi aufmuntern

Emmi ist erleichtert, als sie Franzi trotz des abgesagten Camping-Trips – wenn auch anders geplant – aufmuntern konnte. Gleichzeitig spürt sie aber, dass Franzi noch immer leidet. Emmi würde ihr so gerne noch mehr helfen, weiß aber nicht genau, wie sie das anstellen soll.