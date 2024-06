Berlin – Tag & Nacht: Emmi fühlt sich im Stich gelassen!

Emmi sieht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Chance, mit ihrem Podcast Geld zu verdienen, als ein Streaming-Dienst Interesse zeigt. Doch als Franzi nicht erreichbar ist, platzt das Treffen. Emmi ist enttäuscht und fühlt sich von ihrer Freundin im Stich gelassen.

Emmi wittert euphorisch die Chance, dass Franzi und sie mit ihrem Podcast-Konzept bald sogar Geld verdienen können, als sie einen Kontakt zu einem Streaming-Dienst bekommt. Dieser zeigt Interesse an ihrem Projekt und will sie und Franzi trotz vollen Kalenders an einem spontan freigewordenen Termin kennenlernen.

Emmi ist enttäuscht

Weil Franzi Janni jedoch auf deren Bitte erneut in der Schule bei einem Mobbing-Fall unterstützt und sich anschließend noch mit ihr verquatscht, kann Emmi sie nicht erreichen und über die spontane Chance informieren, weshalb das Treffen schließlich platzt. Sauer und enttäuscht über die entgangene Chance fühlt Emmi sich von Franzi im Stich gelassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.