Bei Hitze: Mit diesem Trick kühlt man Getränke in nur zwei Minuten

Im Sommer gibt es nichts Schöneres, als ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank zu holen. Blöd nur, wenn man vergessen hat, die Getränke kaltzustellen. Mit einem Lifehack haben Limo, Bier & Co. innerhalb von nur zwei Minuten eine kühle Temperatur – und das ganze ohne Kühlschrank.

Ob auf dem Balkon oder der Terrasse – in der warmen Jahreszeit verbringt man dort viel Zeit. Was dabei nicht fehlen darf: ein kühles Getränk. Es kann jedoch vorkommen, dass man diese vergessen hat, in den Kühlschrank zu stellen. Ein Lifehack kann jedoch weiterhelfen und kühlt die Getränke innerhalb von zwei Minuten.

So kühlt man Getränke innerhalb von nur zwei Minuten

Alles, was man dazu benötigt, hat man zu Hause: Ein Eimer, Eiswürfel, Salz und natürlich die Getränke. Und so einfach funktioniert der Trick: Man fühlt den Eimer mit kaltem Wasser – dieser sollte rund halb voll sein. Man rührt Salz in hohen Mengen unter und fügt anschließend die Flaschen sowie die Dosen hinzu. Dann gibt man noch Eiswürfel hinein.

Warum funktioniert der Hack?

Da Salzwasser viel später gefriert als Süßwasser, wird Energie benötigt. Und die zieht sich die Wassermischung aus der Wärme der zu kühlenden Flaschen. Innerhalb kürzester Zeit sind Limonade oder Bier kühl – ganz ohne Kühlschrank. Da man für diesen Hack jedoch viel Salz benötigt, sollte das eher eine Notlösung sein.

Der Klassiker: Getränke für eine Party in der Badewanne kühlen

Es gibt noch einen weiteren Hack, den man im Sommer anwenden kann – zumindest, wenn man mehrere Flaschen und Dosen für eine Party in kürzester Zeit kühlen will. In einer Badewanne werden die Getränke schneller kalt als im Kühlschrank. Denn die Flaschen können die Wärme rund zwanzigmal schneller abgeben, als in der Luft. Damit es auch richtig kalt bleibt, sollte man das Leitungswasser in der Badewanne in regelmäßigen Abständen erneuern.

Getränke kühlen im Gefrierfach – diesen Fehler sollte man nie machen

Einige kühlen die Getränke auch im Gefrierfach – dagegen spricht auch nichts. Im Netz wird oft behauptet, dass man die Dose oder Flasche in einem feuchten Tuch einwickeln soll – das ist jedoch ein Mythos. Denn das Tuch beschleunigt die Kühlung überhaupt nicht und hat sogar negative Folgen. Denn da dem Tuch ebenfalls Wärme entzogen wird, benötigt das Gefrierfach deutlich mehr Energie. Ein weiterer Nachteil: Da das Tuch feucht ist, kann sich im Gefrierfach schneller Eis bilden.