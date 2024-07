„Beauty & The Nerd“ 2024: Alle Beautys und Nerds! Das sind die Kandidaten

Ab dem 15. August läuft auf ProSieben die neue Staffel von „Beauty % The Nerd“. Raus aus der Komfortzone und rein in ein nerdig-schönes Sommerabenteuer. Acht selbstbewusste Beautys stellen sich auf Koh Samui (Thailand) einem Welten-Clash der besonderen Art.

Sechs Wochen lang lassen sich die Beautys auf die Welt von Nerds ein. In Zweierteams bestreiten Beautys und Nerds knifflige Challenges unter der Sonne Thailands. Nur wer wahren Teamgeist beweist, hat eine Chance auf das Nerd-Umstyling und das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Das sind die Beautys

Kim, 28, Influencerin und Reality-Darstellerin aus Mannheim

Kim (28, Influencerin aus Mannheim) hat seit ihrer Teilnahme bei „The Bachelor“ (2021) bereits einige TV-Auftritte hinter sich und sich dadurch einen Namen gemacht. Dort fiel sie nicht selten mit ihrer direkten und provokanten Art auf, denn Kim nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt immer direkt ihre Meinung. Auch auf Instagram bezieht sie Stellung zu verschiedensten Themen und nimmt ihre Follower regelmäßig in ihren Alltag mit – ob zum Friseur, ins Nagelstudio oder auf Reisen.

Babu, 30, Kosmetikerin aus Oberhausen

Babu (30, Kosmetikerin) ist Inhaberin eines Kosmetik-Studios und kennt sich in der Beauty-Welt bestens aus. Die Beauty-Queen liebt Luxus und geht gerne teuer shoppen, arbeitet dafür aber auch hart. Ungeduld ist ihre größte Schwäche und wenn sie etwas wirklich will, tut sie alles dafür, es zu bekommen. Babu hat ein Gespür für schüchterne Menschen und möchte immer zu 100% hinter ihrem Nerd stehen. Ob ihr das gelingen wird?

Christin, 28, Sozialarbeiterin und Reality-Darstellerin aus Harsewinkel

Christin (28, Sozialarbeiterin und Reality-Darstellerin) war bereits in einigen Reality-Shows zu sehen und fällt vor allem durch ihre impulsive und provozierende Art auf. Seit ihrer Teilnahme bei „Das Große Promibüßen“ versucht sie jedoch, ihr Gemüt zu kontrollieren. Christin sieht sich als Beauty der besonderen Art – da sie im Gegensatz zu anderen auf Natürlichkeit setzt. Sie ist besonders pingelig, was schlechte Hygiene angeht, und kann Fragen zu Allgemeinwissen oder Erdkunde gar nicht leiden.

Nelly, 22, Content-Creatorin und Musikerin aus Lehrte

Nelly (22, Content-Creatorin) ist ausgebildete Bürokauffrau, kündigte ihren Job aber, um sich ihrer Karriere als Influencerin zu widmen. Auf Social Media teilt sie alles zu den Themen Beauty und Lifestyle und reist durch die ganze Welt. Dort gibt sie außerdem ihre provokanten Meinungen zu verschiedensten Themen preis. Was Nelly am meisten hasst, sind Lästereien oder Menschen, die sich in den Mittelpunkt drängen wollen. Wie wird sich die Newcomerin unter den erfahreneren Beautys schlagen?

Linda. 29, Model und Reality-Star aus Hanau

Linda (29, Model) gibt gerne den Ton an. Sie lässt sich von niemandem etwas vorschreiben und ist am liebsten selbst die Anführerin. Die Ex-Jurastudentin verdient ihr Geld mit Modeln, Social Media und TV-Auftritten. Ihrem Nerd möchte Linda trotz ihrer einschüchternden Art ein Gefühl von Sicherheit geben. Da sie selbst ein großer Harry-Potter-Fan ist, sieht Linda sich selbst schon als halbe Nerdin. Ob ihr das zum Gewinn verhelfen kann?

Vanessa, 28, Content-Creatorin aus Leopoldshagen

Vanessa (20, Model) legt als Content Creatorin und Model viel Wert auf ihr Äußeres und wird unter anderem für Musikvideos (z.B. Apache 207) gebucht. Trotz ihrer offenen Art wird sie von anderen meist als arrogant eingeschätzt. Die Influencerin geht gerne feiern und das am liebsten in Techno Clubs. Mir ihrer selbstbewussten Art – und viel Party – möchte sie ihrem Nerd helfen, mehr aus sich herauszugehen.

Shelly, 25, Friseurmeisterin aus Rostock

Shelly (25, Friseurmeisterin) besitzt einen eigenen Styling-Salon und ist bei allem rund um das Thema „Beauty“ am Start – ob Fingernägel, Wimpern- oder Haarverlängerungen. Die Schönheits-Expertin kommt mit jedem gut klar, scheut sich aber nicht davor, auch ihre Meinung zu sagen. Shelly ist nah am Wasser gebaut und lässt ihren Gefühlen, vor allem wenn sie wütend ist, gerne freien Lauf. Wie wird sie sich unter den meinungsstarken Beautys beweisen?

Salvatore, 30, Reality-Darsteller aus Mülheim an der Ruhr

Salvatore (30, Reality-Darsteller) ist in der TV-Welt kein Neuling – der gebürtige Sizilianer nahm bereits an einigen Reality-Shows teil. Salvatore ist bekannt für seine extrovertierte und meinungsstarke Art und dafür, dass er tut und sagt, worauf er Lust hat. Was der Reality-Star gar nicht abkann, sind „Zickige Reality Mädels“. Ob das mit seinen Co-Stars gut geht? Bei „Beauty & The Nerd“ möchte Salvatore sich ganz auf seine Nerdpartnerin einlassen – und herausfinden, was er von ihr lernen kann.

Das sind die Nerds

Mike, 24, aus Stralsund

Mike liebt Sammelkarten, am meisten Yu-Gi-Ohs. Aber nicht nur die japanischen Sammelkarten haben es ihm angetan, auch Mangas und Animes aller Art lassen Mikes Herz höherschlagen. Sein liebster Anime-Charakter: „Zorro“ aus „One Piece“. Von diesem besitzt er ein Cosplay-Kostüm, sogar drei Schwerter. Kann er sich die Herzen der Beautys erkämpfen?

Pierre, 29, aus Düsseldorf

Pierres große Faszination ist das Mittelalter und die Zauberei. Im LARP (Live Action Role Play) ist er Braumeister, genannt „Percival“. Doch auch in der echten Welt beweist Pierre Fingerfertigkeit und hat einige aufregende Gegenstände bei sich zu Hause selbst gebaut: z.B. ein selbstgeschweißter Getränkeschrank. Kann er mit seinen Talenten die Beautys verzaubern?

Kilian, 23, aus Saarbrücken

Kilian ist hauptberuflich Postbote – und nebenberuflich Superheld. Der 23-jährige war in über 100 Kinofilmen und kennt sich in der Filmszene bestens aus. Sein Lieblingsfilm: Deadpool. Für seine Beauty möchte Kilian ein wahrer Superheld sein und erhofft sich, durch #BeautyNerd mehr Selbstbewusstsein aufzubauen. Findet der Super-Nerdie vielleicht schon bald eine Begleitung, mit der er in den nächsten Kinofilm gehen kann?

Daniel, 23, aus Mainz

Daniel ist Biologie-Student und kennt sich in der Welt der Wissenschaft bestens aus. Seine Expertise in der menschlichen Biologie beschränkt sich allerdings auf die Theorie – Praxiserfahrungen sind bei ihm eher nebensächlich. Daniels Ziel bei bei #BeautyNerd: „Ich will meine Beauty für die Welt der Wissenschaft begeistern!“. Ob er damit Erfolg hat?

Collin, 22, Informatiker aus Hückeswagen

Bei Collin stellt sich nicht die Frage, ob er in der Matrix lebt, sondern ob er sie nicht selbst programmiert hat. Der Informatiker kennt sich in der Welt der Informationstechnologie und Computer bestens aus. Darüber hinaus hat er eine große Faszination für die Anime-Serie „Naruto“. Was er wohl für #BeautyNerd aushacken wird?

Kris, 25, aus Köln

Kris ist ein wahrer Adrenalin-Junkie. Wenn es um Achterbahnen geht, macht ihm keiner so schnell was vor. Denn der Kölner hat nicht nur einen Großteil der Freizeit-Attraktionen ausprobiert, sondern kennt sich auch bestens mit allen Details zu deren Bau und Konstruktion aus. Hauptsächlich ist Kris Student, arbeitet nebenbei aber selbstständig als Cosplayer. Für #BeautyNerd erhofft er sich nicht nur ein Sommerabenteuer – sondern auch einen richtigen Adrenalin-Kick.

Sam, 24, aus Kassel

Sams große Faszination gilt Schiffen. Ein Vorteil für ihn, denn Beautys sind wohl von Yachten sehr beeindruckt. Der gebürtige Pfälzer ist hauptberuflich in der IT tätig, in seiner Freizeit aber besichtigt er und baut sogar selbst Schiffe aller Art. Ob er bei #BeautyNerd erfolgreich eine Beauty ans Land ziehen kann?

Joelle, 21, aus Göttingen

Joelle bastelt sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Die Studentin ist extrem kreativ und hat viel Fantasie. Die braucht sie auch, wenn sie leidenschaftlich Cosplay-Kostüme an ihrer Nähmaschine schneidert. Ihr Herz schlägt für Anime und sie besitzt eine beachtliche Manga-Kollektion. Wird Joelles Kreativität ihr in den Challenges bei #BeautyNerd zum Sieg verhelfen?

Die neue Staffel von „Beauty & The Nerd“ läuft ab dem 15. August 2024 auf ProSieben.