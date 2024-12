Bald bei „Let’s Dance“? Florian Silbereisen findet klare Worte

Es wäre ein Traum vieler Schlagerfans – Florian Silbereisen schwingt bei „Let’s Dance“ das Tanzbein. Der „Feste“-Moderator findet jedoch nun klare Worte und erteilt der RTL-Show eine Absage – aus einem ganz bestimmten Grund.

Im Jahr 2025 geht „Let’s Dance“ bei RTL in eine neue Runde. Bereits einige Schlagerstars sind in der Tanzshow angetreten – dazu zählen etwa Maite Kelly, Stefanie Hertel, Patrick Lindner. Folgt nun bald auch Florian Silbereisen?

„Ich mag Joachim sehr gern, und deshalb möchte ich ihn nie in die Situation bringen“

Florian Silbereisen wäre wohl der Wunschkandidat vieler Schlagerfans. Doch der Moderator hat der RTL-Show eine klare Absage erteilt. „Joachim Llambi schafft vieles, aber an mir würde er sich die Zähne ausbeißen. Ich mag Joachim sehr gern, und deshalb möchte ich ihn nie in die Situation bringen, dass er Minuspunkte vergeben muss“, sagt der Sänger in einem Interview mit Bild der Frau. Mit Jochaim Llambi konnte Florian Silbereisen bereits Bekanntschaft machen. Er spielte nämlich beim ZDF-„Traumschiff“ mit.

Joachim Llambi und Florian Silbereisen waren zusammen beim ZDF-„Traumschiff“

Joachim Llambi sagte im Kölner Express über Florian Silbereisen: „Bisher hatte ich ihn ja hauptsächlich als Kollegen erlebt. Jetzt hatten wir Gott sei Dank mal auch so zwei, drei Stunden Privatzeit, konnten mal so ein bisschen zusammensitzen, ein bisschen quatschen über Gott und die Welt. Diesen Abend würde ich gerne noch mal wiederholen, weil es ein sehr angenehmer Abend war.“

Dann wurde der „Let’s Dance“-Juror auch gefragt, ob Florian Silbereisen privat anders ist, als im Job: „Nein, er ist nicht groß anders, aber man kann natürlich dann mal in entspannter Atmosphäre auch mal über andere Dinge, als die Arbeit, sprechen. Er ist ein sehr freundlicher, entgegenkommender, verständnisvoller und vor allem zuhörender Mensch.“

Anna-Carina Woitschack würde zu „Let’s Dance gehen“

Eine Kollegin von Florian Silbereisen würde sich jedoch über eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ freuen: Anna-Carina Woitschack. „Es wäre aber echt eine coole Sache, mal dabei zu sein. Die Show bietet eine tolle Gelegenheit, neue Seiten an sich zu entdecken und sich tänzerisch auszuprobieren“, schwärmte die Ex von Stefan Mross im Sommer gegenüber schlager.de.