„Armes Deutschland“-Alex ist arbeitslos – für seine Kinder hat er nur abends Zeit

Alex lebt vom Staat, auf seine Zigaretten will der dreifache Vater jedoch nicht verzichten. Obwohl er arbeitslos ist, hat er für seine Kinder nur abends Zeit.

Lohnt sich Arbeit noch? Dieses Thema spaltet die Gesellschaft und wird auch in der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ thematisiert. Wie der Titel der Sendung verrät, stellen sich Protagonisten die Frage, ob man einem Job nachgehen sollte oder arbeitslos bleibt – für Letztes hat es sich Alex entschieden.

Alex und Maria beziehen Geld vom Staat. Bei „Armes Deutschland“ erklären die beiden Protagonisten auch, weshalb es für sie kein Problem ist, das Geld vom Staat anzunehmen. Die beiden haben drei Kinder – insgesamt bekommt die Familie um die 1.500 Euro monatlich. Eltern sein ist schließlich ein Vollzeit-Job, finden die beiden – deshalb gönnt sich Alex auch oft eine Pause. Und diese verbringt er mit Zigaretten.

Obwohl Alex keinem Job nachgeht, hat der Hartz-IV-Empfänger (Die Folge wurde vor Einführung des Bürgergeldes aufgezeichnet) für seine Kinder nur abends Zeit. „Ich habe da tagsüber nicht den Kopf zu. Ich setze mich da lieber eine Stunde vor dem Schlafengehen mit den Kindern hin und spiele mit denen. Da habe ich die meiste Geduld, da bin ich schon relativ gut runtergefahren“, sagt der 23-Jährige.

Bürgergeld: Bis zu 150 Euro im Monat für Zigaretten

„Es wird als selbstverständlich gesehen, dass man Kinder großzieht. Und dann wird auch noch verlangt: Geh arbeiten, mach das und das, so wirklich gefördert vom Staat wird man nicht“, meint der Arbeitslose. Er macht er sich lieber auf der Couch mit einer Zigarette gemütlich. Das Kamerateam wollte auch wissen, was der Zigarettenkonsum im Monat koste: „50 bis 150 Euro gut und gerne“, so Alex. Das wären im höchsten Fall zehn Prozent von dessen, was die Familie im Monat vom Staat bekommt.

Die Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ mit Alex und Maria zeigt RTLZWEI am Dienstag um 22:15 Uhr.