Als Karen Heinrichs über die Bluttat von Aschaffenburg spricht: SAT.1-Moderatorin bricht im Live-TV in Tränen aus!

Deutschland steht unter Schock! Die Bluttat von Aschaffenburg macht viele Menschen betroffen. Als SAT.1-Moderatorin Karen Heinrichs im „Frühstücksfernsehen“ darüber spricht, bricht sie im Live-TV plötzlich in Tränen aus.

Nach einem Messer-Mord eines Afghanen an einem zweijährigen Kind und einem Mann herrscht pures Entsetzen in Deutschland. Über die Bluttat von Aschaffenburg berichtete auch das SAT.1-„Frühstücksfernsehen“. Dabei kann Moderatorin Karen Heinrichs ihre Emotionen nicht zurückhalten.

Zu Gast in der Sendung ist unter anderem der Vize-Chef der Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann. Als Co-Moderator Daniel Boschmann den Polizisten zur Tat befragt, brechen bei Karen Heinrichs alle Dämme. Sie fragt Manuel Ostermann, ob sie noch bedenkenlos in Parks gehen könne und ihre Kinder schützen kann.

Karen Heinrichs über ihren Gefühlsausbruch: „Das war so nicht geplant“

Manuel Ostermann hat darauf eine ehrliche Antwort: „Ehrlich gesagt bin ich stinksauer. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Am besten ist es, wenn Sie genau solche Orte meiden.“ Es „dürfen sich parteiübergreifend die Politiker auf die Fahne schreiben“, dass die Freiheit eingeschränkt sei. Zu ihrem Gefühlsausbruch sagt die Moderatorin: „Das war so nicht geplant.“

Der Polizist erklärt weiter: „Dass wir nicht sicher sind und dass die Menschen in Deutschland sich nicht auf die Straße trauen, ist unsere Politik. Ich bin es leid, dass hier Menschen sitzen und weinen und Angst haben.“ Und dann zieht er noch ein trauriges Fazit: „Wir haben es fünf nach zwölf.“

„Großen Respekt für dieses authentische, klare und harte Interview“

Die Zuschauer zeigten sich begeistert von den klaren Worten von Manuel Ostermann. „Großen Respekt für dieses authentische, klare und harte Interview, das hatte seit langer Zeit mal wirklich ne Aussage und Ehrlichkeit, die mir in den meisten Interviews fehlt“, schreibt ein Follower bei Instagram. Und auch, dass Karen Heinrichs ihre Gefühle zeigte, stieß auf ein positives Echo. „Danke Karen, dass Du ausdrückst und ansprichst, was so viele ehrliche, ordentliche, freundliche und nette Menschen – jeder Herkunft – in unserem Land so sehr bewegt!“, heißt es in einem anderen Kommentar.