Allstars-Dschungelcamp: Erste Worte von Georgina Fleur nach dem Sieg!

Bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ging Georgina Fleur als Siegerin hervor und konnte sich in der letzten Dschungelprüfung gegen Kader Loth durchsetzen. Nun verrät die glückliche Legenden-Siegerin, was sie mit dem Preisgeld von 100.000 Euro plant.

Georgina Fleur kann ihr Glück kaum fassen – sie ging als Gewinnerin der Allstars-Staffel im Dschungelcamp hervor. Die 34-Jährige selbst hat am wenigsten mit dem Sieg gerechnet. „Mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen, dass es endlich vorbei ist und ich jetzt endlich mein Handy kriege und meine Tochter anrufen kann“, sagt Georgina Fleur im Interview mit RTL.

Das macht Georgina Fleur mit dem Preisgeld

Der Gedanke an ihrer Tochter hat ihr in der Staffel viel Halt gegeben: „Immer wenn ich mich hingelegt habe, habe ich an meine Tochter gedacht […] Ich glaube, das hat mir auch die Stärke gegeben. […] Ich werde auch keinen Cent von dem Geld anrühren. Ich werde das alles für meine Tochter auf die Seite legen – und DER Gedanke hat mich zum Gewinn geführt!“

„Alles hier war doppelt so schwer wie damals in Australien“

Die erste Dschungelcamp-Teilnahme liegt elf Jahre zurück. Georgina Fleur wollte jetzt zeigen, dass sie keine „Dschungel-Zicke“ mehr ist – das dürfte der 34-Jährigen auch gelungen sein. „Die ganze Staffel war für mich ein Lowlight. […] Alles hier war doppelt so schwer wie damals in Australien. […] Das war wirklich hart“, so die Dschungelcamp-Gewinnerin.

Besonders nervig fand sie die Streitereien im Dschungelcamp. „Es war irgendwie glaube ich diese Kombi, […] diese Kombination hat diesen explosiven Cocktail zusammengemixt! […] Ganz unerträglich!“, plaudert die 34-Jährige aus. „Bei mir ging alles schief, was überhaupt schiefgehen kann vor so ‘nem riesen TV-Format. Und hier stehe ich mit der Krone. Ich kann’s nicht fassen!“, blickt sie auf die Zeit in Südafrika zurück. Im Dschungelcamp gab es viele starke Frauen, aber auch männliche Legenden – und alle hat Georgina Fleur hinter sich gelassen. „Und jetzt stehe ich alleine hier. Wirklich? Danke schön!“, bedankt sie sich.

