Vom Mobbing-Opfer zum Superstar: Erste Worte von Christian Jährig nach seinem DSDS-Sieg!

Christian Jährig hat es allen gezeigt! Der 30-Jährige konnte sich im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ mit seinem Song „Auf Eigenen Beinen“ durchsetzen und ging als Sieger der diesjährigen Staffel hervor.

Mit starken 75,61 Prozent aller Zuschauerstimmen wurde Christian Jährig zum DSDS-Sieger gekürt. Als sein Name bei der Verkündung fällt, geht der 30-Jährige auf die Knie – und auch nach dem Sieg steht der glückliche Sieger noch völlig neben sich. „Ich habe noch nicht realisiert, was hier gerade passiert ist. Als mein Name gefallen ist, musste ich zusammenbrechen. Ich konnte mich nicht mehr halten und das Gefühl war unbeschreiblich. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich kann es noch gar nicht glauben“, sagt Christian Jährig im exklusiven Interview mit KUKKSI im Studio in Köln nach dem Live-Finale.

Bei der Jury galt Christian Jährig die ganze Show über alles haushoher Favorit, denn im Vergleich zu den anderen Kandidaten hat der 30-Jährige die besten Kritiken bekommen. „Es hat mich von der Jury sehr geschmeichelt, dass ich gute Kritiken bekommen habe. Ich hätte es aber wirklich jedem gegönnt, denn ich liebe alle drei Jungs. Jeder macht sein Ding sehr toll und man wird noch viel hören von uns allen. Die gesamte Staffel war unglaublich gut, denn wir hatten viele tolle Kandidaten. Wir verstehen uns alle super und war es eine mega geile Zeit“, so der 30-Jährige.

„Durch DSDS habe ich vor allem extrem viel Selbstbewusstsein mitgenommen“

Christian Jährig wurde früher wegen seiner Stimme gemobbt – doch genau diese hat ihm zum DSDS-Sieg geführt. „Durch DSDS habe ich vor allem extrem viel Selbstbewusstsein mitgenommen. Und ich habe gelernt, dass man sich nicht so viele Gedanken machen sollte und sich fallen lassen“, so Christian Jährig zu KUKKSI.

Und dann hat er noch eine Botschaft an andere Mobbing-Opfer: „Die Zeiten früher waren nicht einfach, da ich arg gemobbt wurde. Ich sage immer an Menschen, die gemobbt werden: Sucht euch jemanden, bei dem man Halt hat, und glaubt an euch selber. Man sollte immer daran denken, dass man nie allein ist und sich nicht verlieren.“

Und wie geht es nach DSDS weiter? „Ich werde den Moment erstmal feiern und genießen. Ich werde erstmal alles verarbeiten und dann wird ganz viel Musik kommen. Dann werde ich den Menschen mein Herz zeigen und mich noch mehr öffnen“, meint der DSDS-Sieger. Und könnte er sich auch vorstellen, in der Show von Beatrice Egli oder beim ESC aufzutreten? „Ich kann mir theoretisch alles vorstellen“, verriet er.