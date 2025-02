Nach Dschungelcamp-Exit: Erste Worte von Yeliz Koc

Das kommt überraschend! Yeliz Koc ist als zweiter Star aus dem Dschungelcamp geflogen. In „Die Stunde danach“ hat sich der Reality-Star kurz nach ihrem Exit geäußert – und zeigte sich dabei sichtlich betroffen.

Als erster Kandidat musste Jürgen Hingsen das Dschungelcamp verlassen. Am Samstag folgte dann schließlich der zweite Exit bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – und es kam zu einer großen Überraschung: Yeliz Koc hat die wenigsten Anrufe bekommen und muss die Show verlassen.

Damit hatte sie absolut nicht gerechnet – auch die Mitcamper zeigten sich überrascht. „Ich bin schockiert“, sagt Lilly Becker. Der Schock war Yeliz Koc regelrecht ins Gesicht geschrieben. Auch im ersten Interview nach ihrem Exit zeigte sich Yeliz Koc am Bodden zerstört.

„Ich bin richtig enttäuscht, weil ich keine Prüfung machen konnte“

„Ich bin richtig enttäuscht, weil ich keine Prüfung machen konnte und dafür bin ich in den Dschungel gekommen“, erzählt Yeliz Koc in „Die Stunde danach“. „Ich bin hier im Dschungel noch gar nicht fertig gewesen und hätte gerne gezeigt, was ich noch kann. Ich habe die Chance nicht bekommen“, sagt sie weiter.

Dann stellt sie klar: „Ich werde viele hier nicht vermissen“, meint Yeliz Koc. Stattdessen freue sie sich auf die Kinder der Kandidaten und Begleitpersonen im Hotel, wie sie weiter verrät.

„Man sieht, dass im Dschungel alles passieren kann“, so Ex-Kandidatin Leyla Lahour in „Die Stunde danach“. Kaum glauben konnte es auch ihr Partner Jannik Kontalis. „Waaaaaaaaaas? Ich bin so schockiert…“, schrieb er bei Instagram.

Nur die Moderatoren wirkten nicht sonderlich schockiert. „Soooo wahnsinnig viel Input gibt die Yeliz nicht. Sie macht auch nix kaputt“, meint Sonja Zietlow. Jan Köppen ergänzte: „Sie ist total nett, bezaubernd, aber war zuletzt nicht so in Action wie andere.“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.