Dschungelcamp 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss die Show verlassen

Die Zuschauer haben bisher entschieden, welche Stars bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die Dschungelprüfung mussten. Doch nun muss der Promi mit den wenigsten Anrufen das Dschungelcamp verlassen.

Insgesamt 12 Stars kämpfen bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone. Die erste Woche ist bereits geschafft – jetzt entscheiden die Zuschauer nicht mehr darüber, wer zur nächsten Dschungelprüfung antreten muss, sondern welcher Promi die Show verlassen muss.

Für diesen Dschungel-Star platzt der Traum

Freiwillig hat bisher noch keiner das Dschungelcamp verlassen – alle Promis kämpfen daher noch um die Dschungelkrone. Die Siegerin oder der Sieger erhalten neben ihrer Gage ein Preisgeld von 100.000 Euro. Für einen Star ist der Traum vorbei, denn er musste als Erster das Dschungelcamp verlassen. Und jetzt wurde die Entscheidung von Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündet: Jürgen Hingsen muss das Dschungelcamp verlassen.

Die Stars sprechen über ihre Jugendsünden

„Ich habe an Baustellen diese Lampen geklaut“, berichtet Jörg, als es am Lagerfeuer um Jugendsünden geht. „Ich habe die geliebt, den Keller habe ich voll gehabt.“ Doch das ist noch nicht alles, auch diverse Kissen hat er auf einem Flug nach Ibiza eingesteckt: „Ich möchte mich bei der Lufthansa entschuldigen.“ Doch das ist nichts dagegen, was Lilly auspackt: „Ich war eine Nacht im Gefängnis.“ Sie war damals Anfang 20 und bei einer Partynacht gab es zwischen ihr und ihrem damaligen Freund Stress. Beim Heimkommen mit dem Auto ist sie durchgedreht, hat sich ans Steuer gesetzt und hat eine Laterne umgefahren: „Da war das ganze Licht aus auf der Insel, das Auto komplett kaputt.“

Ihr Freund rief daraufhin die Polizei, die die heftig protestierende Lilly mit auf die Wache nahm: „Ich war total irre. ‚Lasst mich raus. Lasst mich raus.‘ Im Polizeibüro war ich immer noch stur.“ Trotzig zeigte sie beim Fotografieren den Stinkefinger und rabiat wurden Fingerabdrücke genommen. „Ich sagte, das tut weh. ‚Ja wirklich? Warte mal, wie es ist, wenn du hier übernachtest. Hier ist dein Overall.‘ Wie im Kino: Orangenen Jumpsuit musste ich anziehen. Und da habe ich realisiert: Hör mal auf, stur zu sein!“

Pierre Sanoussi-Bliss will nicht Teamchef sein

Bisher hat sich Pierre immer tiefenentspannt gezeigt. Doch der Schauspieler kann auch anders. Teamchefin Anna-Carina hat bei der Einteilung der Nachtwachen seinen Nachnamen nicht korrekt ausgesprochen. „Mein Name ist Pierre Sanoussi-Bliss – das ist ein Künstlername“, so Pierre spitz. Und beim Thema Teamchef wird er auch ungewohnt resolut: „Ich möchte auch diesen Job nicht machen! Ich mache es nicht.“ Aber jeder muss mal ran. Pierre will davon nichts hören: „Ich wecke niemanden, ich gebe keine Kommandos. Das tue ich erwachsenen Menschen nicht an. Ich tue es nicht!“

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.