Allstars-Dschungelcamp: Diese Unterschiede wird es zur regulären Staffel geben!

Bei RTL gibt es bald schon wieder Kakerlaken und viele Promis: Die Jubiläums-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern. Es wird einige Unterschiede zur regulären Staffel im Januar geben.

Mit einer Allstars-Staffel geht das Dschungelcamp bei RTL in die nächste Runde. 13 Promis wagen erneut die Herausforderung und kämpfen ab dem 16. August 2024 um die Dschungelkrone – zum Cast gehören unter anderem Thorsten Legat, Daniela Büchner, Elena Miras oder auch Hanka Rackwitz.

Die Allstars-Staffel wird nicht in Australien gedreht

In der Jubiläums-Staffel wird es einige Neuerungen geben: Die Staffel ist nicht live und wird auch nicht aus Australien gesendet, sondern wurde in Südafrika gedreht. „Wenn man zum Beispiel mal eine Prüfung nicht gewinnen sollte, dann muss man halt nach Hause gehen“, sagt Sonja Zietlow in einem Instagram-Clip.

Die Kandidaten entscheiden über das Schicksal ihrer Mitcamper

Diesmal entscheiden nicht die Zuschauer, sondern die Kandidaten – es ist ein ähnliches Konzept wie im „Sommerhaus der Stars“. „Die im Camp können sich dann am Ende in die Augen gucken und können dann halt sagen: Warum hast du denn eigentlich gesagt, dass ich das jetzt hier so machen soll oder gehen muss“, erklärt Jan Köppen.

Es soll viel mehr Dschungelprüfungen geben

Da die Show nicht live ist, müssen die Moderatoren nicht so zeitig aufstehen, wie sonst in Australien. Zudem soll es viel mehr Dschungelprüfungen geben – sonst war es immer nur eine am Tag. Einige Fans fragten auch, weshalb RTL nicht nur Dschungelkönige in der Staffel antreten lässt. „Würden wir nur Dschungelkönige einladen, dann könnten wir ja gar nicht mehr überrascht werden, dann hätten wir ja eine sehr hohe Fallhöhe. Das heißt, es würde jeder ja irgendwie nur verlieren. Und das sind jetzt Menschen, die können uns auch noch mal überraschen“, sagt Sonja Zietlow.

Es gibt nicht nur einige Neuerungen in der Staffel – auch der Drehort bringt einige Änderungen mit sich. Denn laut Dr. Bob ist die Tierwelt in Südafrika eine ganz andere als in Australien. „Im australischen Dschungel leben ja schon viele gefährliche Tiere. Und in Südafrika erwartet uns auch so einiges. Es gibt extrem giftige Schlangen im und um Camp herum. Affen könnten den Stars das Essen stehlen. Dann gibt es noch Leoparden, Krokodile und Nilpferde. Letztere zählen zu den gefährlichsten Tieren in Südafrika. Aber natürlich passen Ranger auf. Und einen Unterschied gibt es auch beim Essen. Es wird ganz anders schmecken als in Australien. Da die Stars schon mal in Australien waren, werden ihnen die Unterschiede auffallen“, sagt Dr. Bob im Interview mit RTL.