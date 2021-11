5 ganz besondere und verrückte Weihnachtsfilme

Das Fernsehprogramm ist jedes Jahr nahezu identisch. Fast immer laufen die gleichen Filme und irgendwann kennt man jeden Film auswendig. Falls du mal etwas anderes sehen willst und es dann doch etwas abgefahrener oder verrückter magst, dann solltest du unbedingt mal in diese Liste von Filmen reinschauen. Da wirst du sicher fündig.

Irgendwann ist auch der Zauber des schönsten Märchens oder der beste Witz aus der bekanntesten Komödie verflogen. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, solltest du dir in der Weihnachtszeit vielleicht Filme anschauen, die du noch nicht kennst. Da gibt es auf jeden Fall den ein oder anderen wirklich besonderen Film, den man wirklich nur empfehlen kann.

Fünf verrückte Weihnachtsfilme

Bad Santa

Zwei Betrüger wollen zu Weihnachten ein bisschen Geld verdienen. Darum gehen sie – verkleidet als Santa Claus und Elf – in große Einkaufszentren, um sie auszurauben. Allerdings haben sie nicht mit einem 8-Jährigen Jungen gerechnet, der noch an das wahre Weihnachten glaubt.

Office Christmas Party

Wenn man eine Weihnachtsparty mit Kollegen von der Arbeit feiert, dann hat das sowieso immer einen besonderen Beigeschmack. Doch weil die Unternehmerin Carol eine Abteilung schließen will, gerät die Weihnachtsfeier völlig aus den Fugen und eskaliert. Dabei passieren so einige verrückte Dinge.

Die Familie Stone – Verloben verboten

Wie schon der Titel des Films verrät, sind Verlobungen nicht ganz so gern in der Familie Stone gesehen. Doch ausgerechnet der älteste Sohn bringt seine Verlobte Meredith über die Feiertage mit nach Hause. Chaos ist da vorprogrammiert, denn das passt der Familie so ganz und gar nicht.

Eine wüste Bescherung

Wegen eines Rachestreichs seines Football-Teams wacht Jake mit einem Weihnachtskostüm mitten in der Wüste auf – und das auch noch kurz vor Weihachten. Der Junge hatte zu Weihnachten eigentlich ganz andere Pläne. So versucht er noch rechtzeitig am Heiligabend zu Hause zu sein.

Die Highligen Drei Könige

Während die meisten Menschen einen Tag vor Weihnachten noch voll im Stress sind, haben die drei Freunde Ethan, Isaac und Christ eine eigene Tradition. Sie gehen nämlich in der Nacht vor Heiligabend immer noch mal ordentlich feiern. Doch das gerät völlig außer Kontrolle.