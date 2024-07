Zwischen diesen Stars lief schon vor „Are You The One?“ was

Bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ wollen bekannte Persönlichkeiten aus der Reality-TV-Welt ihr Perfect Match finden. Einige Singles kannten sich bereits schon vor der Kuppelshow.

In einer traumhaften Kulisse am Strand von Koh Samui gehen Reality-Stars bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ auf Tuchfühlung. Schnell wird jedoch in der ersten Folge klar, dass sich einige Single bereits kennen.

Laura Morante trifft auf ein bekanntes Gesicht

„Ich habe genug Männer gedatet – ich hätte jetzt schon echt Lust, die große Liebe meines Lebens zu finden“, meint Laura Morante. Einem bekannten Mann sei sie bereits über den Weg gelaufen: „Marc-Robin und ich haben uns mal getroffen und wir haben uns sehr gut verstanden. […] Und da lief dann halt auch ein bisschen was“, offenbart sie.

„Du geile Sau, was geht“, wird sie von dem 29-Jährigen begrüßt. Ob die beiden möglicherweise an ihrer Vergangenheit anknüpfen können? Abgeneigt scheint der ehemalige „Temptation Island“-Kandidat nicht zu sein. „Laura ist geil, ich mag die“, gibt er offen zu.

Auch Asena Neuhoff trifft in der Datingshow auf bekannte Gesichter. „Das war aber weit vor der ganzen Reality-Geschichte“, sagt Chris Broy. Der Ex von Evanthia Benetatou stellt weiter klar: „Asena war mal, aber nur so aus Jux und Tollerei.“ Und dann wäre noch ihre ehemalige Festival-Bekanntschaft Tim Kühnel – bei ihm steht die 27-Jährige „ganz oben auf der Liste“.

Waren mehrere Reality-Stars während der Dreharbeiten vergeben?

Mit Ex-Verflossenen anzubandeln, sei kein Problem – jedoch sollen die Reality-TV-Bekanntheiten als Single an der Show teilnehmen. Und das sei wohl nicht immer der Fall, wie „Prominent getrennt“-Tim bei TikTok enthüllt. Gleich mehrere Stars sollen während der Dreharbeiten in einer Beziehung gewesen sein. „Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben“, enthüllt er in der Videoplattform.