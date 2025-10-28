Zimtschnecken zu trocken? Dieser simple Trick macht sie saftiger

Zimtschnecken sind unglaublich lecker und lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn der Hefeteig zu trocken ist, kann das jedoch den Genuss ruinieren. Ein Trick kann Abhilfe schaffen und machen die kleinen Leckerbissen saftiger.

Zimtschnecken sind ein beliebtes Gebäck aus Skandinavien und wird gerne zu Tee oder Kaffee gegessen. In Schweden, wo die Zimtschnecke „Kanelbulle“ genannt wird, wird dem Gebäck sogar jedes Jahr am 4. Oktober ein ganzer Tag gewidmet – der Kanelbullens dag (Tag der Zimtschnecke).

Klassische Zimtschnecken mit einer Zimt-Zucker-Füllung müssen fluffig, saftig und zimtig schmecken. Dabei wird der Hefeteig zubereitet, ausgerollt und mit einer Füllung aus Zimt, Butter und oft Nüssen befüllt. Das Ergebnis sind leckere Hefeschnecken mit einem würzig-süßem Aroma.

Jedoch kann es passieren, dass der Hefeteig zu trocken ist. Die Zimtschnecken schmecken dann eher fad – der Genuss ist damit regelrecht ruiniert. Mit einer Geheimzutat kann man dem entgegenwirken und sorgt für ein saftiges Geschmackserlebnis.

Diese Geheimzutat macht Zimtschnecken saftig

Damit die Zimtschnecken besonders saftig werden, kann zu dem Hefeteig etwas Öl hinzufügt werden. Beim Backen hat Öl nämlich die Eigenschaft, das Gebäck besonders fluffig zu machen. Bevor man den Hefeteig knetet, wird ein Esslöffel Öl hinzugefügt. Und dann folgt man einfach einem Rezept für Zimtschnecken.

Wichtig ist jedoch, dass es sich dabei um ein geschmacksneutrales Öl handelt. Besonders Rapsöl oder Sonnenblumenöl eignen sich, da dieses neutral in Geruch und Geschmack ist. Kokosöl wird ebenfalls gerne zum Backen verwendet – jedoch hat dieses einen starken Eigengeschmack. Wenn man das Aroma von Kokos mag, kann dieses für Zimtschnecken verwendet werden.

Auch der Sahne-Trick kann bei Zimtschnecken angewendet werden

Wenn man kein Öl verwenden will, kann auch eine andere Zutat für saftige Zimtschnecken verwendet werden – und zwar Sahne. Bevor die Schnecken in den Ofen wandern, hat die Geheimzutat Sahne ihren großen Auftritt. Und so funktioniert es: Die noch rohen Zimtschnecken nebeneinander mit etwas Abstand in eine Auflaufform setzen. Danach gießt man 125 ml Sahne über die Zimtschnecken und wandern anschließend in den Ofen.

Weitere Tipps für saftige Zimtschnecken

Für den Hefeteig sollte nur das Eigelb und nicht das ganze Ei verwenden. Dadurch wird der Teig saftig. Ist der Hefeteig zu trocken, werden die Zimtschnecken nicht geschmeidig – aus dem Grund ist ausreichend Flüssigkeit enorm wichtig. Dabei ist es egal, ob es sich um Wasser, Kuhmilch oder Pflanzenmilch handelt.