„Woidke hat die AfD zerlegt“: Erste Stimmen nach der Wahl in Brandenburg

Vor der Landtagswahl in Brandenburg lieferten sich SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nun ist klar: Die Sozialdemokraten liegen vor den Rechtspopulisten. KUKKSI hat einige Stimmen von Wählern vor dem Landtag in Potsdam eingefangen.

Die SPD kann mit ihrem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ziemlich sicher weiterregieren können. „Kommend von Umfragewerten unter 20 Prozent, geht es jetzt wahrscheinlich über die 30 hinaus“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in der ARD. „Das hat mit einer guten Leistungsbilanz, einem ganz gestandenen Ministerpräsidenten und auch dem persönlichen Zutrauen in ihn zu tun“, erklärte er weiter.

Laut den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die SPD auf rund 31 Prozent, die AfD liegt bei 29 Prozent. Die CDU ist dramatisch abgestürzt und kommt auf circa 11 Prozent – das BSW erreicht ein Prozentpunkt mehr und käme demnach auf 12 Prozent. Die Grünen wackeln und liegen bei 4,7 Prozent. Die Linke sowie Freie Wähler sind nicht mehr im Landtag vertreten, auch die FDP zieht nicht ein.

Erste Stimmen – das sagen die Menschen in Potsdam zum Wahlergebnis

Kurz nach den ersten Zahlen haben wir einige Menschen zum Wahlergebnis vor dem Landtag in Potsdam befragt. „Ich habe die SPD gewählt und bin froh, dass Dietmar Woidke das Ding macht“, sagt uns Sabine vor dem Landtag in Potsdam. „Woidke hat nicht auf die Unterstützung der Bundes-SPD gesetzt, die sich innerhalb der Ampel zerlegt. Das war eine clevere Strategie. Mit der Unterstützung von Olaf Scholz hätte man wahrscheinlich einige Prozente weniger gehabt – darauf kann man in Brandenburg verzichten“, meint Lutz. Ein weiterer Potsdamer meint: „Dietmar Woidke hat die AfD zerlegt.“

Ein Linke-Wähler sagt zum Ausgang seiner Partei: „Es ist für uns ein bitteres Ergebnis. Ich bin aber überzeugt, dass die Partei zu alter Stärke zurückfindet.“ Und ein AfD-Wähler erzählt: „Die AfD hat ein gutes Ergebnis erzielt, aber leider liegen wir hinter der SPD. Herr Woidke hat auf den letzten Metern mit unseren Themen Wahlkampf gemacht und nur damit konnte er noch zulegen“ Lothar ist von dem Wahlergebnis alles andere als zufrieden: „Zwar konnte Woidke klar als Sieger hervorgehen, aber leider sind auch Radikale hoch im Kurs oder Randparteien wie das BSW. Wo soll das noch hinführen?“