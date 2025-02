Wie bei Oma: Diese Geheimzutat macht Schokokuchen unglaublich saftig

Schokoladenkuchen ist einfach unglaublich lecker – vor allem dann, wenn er wie bei Oma schmeckt. Eine Geheimzutat sorgt dafür, dass er besonders saftig wird.

Schokoladenkuchen gehört zweifellos zu den beliebtesten Desserts weltweit. Mit seiner saftigen Textur, dem intensiven Geschmack und der Möglichkeit, ihn auf vielfältige Weise zu variieren, hat er sich einen festen Platz erobert.

Ob bei besonderen Anlässen, Geburtstagsfeiern oder einfach mal so sonntags: Schokoladenkuchen geht einfach immer! Vor allem, wenn er so schmeckt wie bei Oma – total schokoladig, aber vor allem saftig. Viele haben sich daran versucht, doch oft wird er einfach zu trocken. Dank einer geheimen Zutat wird der Schokokuchen besonders saftig – und diese ist in den wenigsten Rezepten aufzufinden.

Mit dieser Geheimzutat wird der Schokokuchen extrem saftig

In vielen Rezepten für Schokoladenkuchen wird Öl als Zutat aufgeführt und macht ihn saftig. Laut gala.de wird jedoch neuerdings empfohlen, das Öl durch Mayonnaise zu ersetzen. Mayo bringt man eigentlich mit Pommes oder Nudelsalat in Verbindung – jedoch soll diese dem Schokoladenkuchen eine besondere Textur verleihen und ihn besonders saftig machen. Fügt man auch noch Natron dazu, wird der Kuchen auch noch fluffig und locker.

Diese Zutaten werden benötigt

240 ml Wasser

6 EL Kakaopulver

150 ml Mayonnaise

140 g Mehl

60 g Speisestärke

200 g Zucker

2 TL Natron

1 Prise Salz

Für die Dekoration: Schokoladenkuvertüre

So wird der Schokoladenkuchen zubereitet

Der Backofen sollte auf 180 Grad vorgeheizt werden. Anschließend wird die Backform eingefettet. In einem Topf wird der Kakao schließlich mit Wasser aufgelöst – danach wird die Flüssigkeit zum Kochen gebracht. Die Mayonnaise wird danach hinzugefügt und in die Flüssigkeit hineingerührt – aber erst dann, wenn die Flüssigkeit abgekühlt ist.

Sobald sich die Mayonnaise aufgelöst hat, werden Natron, Zucker und Salz hinzugefügt. Danach werden Stärke und Mehl eingerührt – und zwar so lange, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. In die Kuchenform wird anschließend die Masse gegeben. Für rund 30 Minuten kommt die Backform dann in den Ofen. Die Kuvertüre wird über einem Wasserbad aufgelöst – damit wird der Kuchen glasiert.

Auch exotische Zutaten verleihen dem Schokokuchen eine spannende Note

Der Kreativität sind bei einem Schokoladenkuchen keine Grenzen gesetzt. Auch exotische Zutaten verleihen dem Kuchen eine spannende Note. Wie wäre es mit Avocado für eine samtige Konsistenz? Oder auch Rote Bete, die dazu noch eine kräftige Farbe mitbringt? In einigen Rezepten werden sogar Speck oder Meersalz genannt. Vom luftigen Mousse bis hin zu reichhaltigen Glasuren – den Schokokuchen kann man vielfältig variieren.