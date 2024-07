Weil er aussieht wie Gareth Southgate: England-Fans feiern deutschen Doppelgänger-Polizisten

Ein Polizist wird plötzlich von grölenden englischen Fans umringt. Der Vorfall hatte aber auch einen Grund – der Beamte sieht nämlich aus wie Englands Trainer Gareth Southgate.

England steht nach dem 2:1-Erfolg gegen Holland im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Doch schon vor dem Schlusspfiff feierten viele Engländer und dabei geriet ein Polizist in den Fokus – der Auslöser: Er sieht wie Englands Trainer aus. Tatsächlich ist eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Polizisten und Trainer Gareth Southgate zu erkennen.

Clip von dem Doppelgänger-Polizisten geht im Netz viral

In den sozialen Netzwerken geht ein Clip viral, wie englische Fans den Polizisten in der Innenstadt von Dortmund umjubeln. Die Fans singen unter anderem „Southgate, you’re the one, you still turn me on. Football’s coming home again“ (deutsch: „Southgate, du bist der Einzige, du machst mich an. Fußball kommt wieder nach Hause“) sowie das Lied „Whole Again“ von Atomic Kitten.

No wonder England won’t win anything when Southgate double shifting as a German copper. pic.twitter.com/2Gw18xWbOF — Rob (@robtoone) July 10, 2024

Währenddessen schüttelt der Polizist leicht den Kopf und zieht die Augenbrauen nach oben – ein Lächeln kann er sich aber nicht verkneifen. Und auch seine Kollegen nicht, wie man im Hintergrund des Clips sehen kann. Zunächst scheint ihm die Situation wohl etwas unangenehm gewesen zu sein, aber scheint es dennoch mit Humor zu nehmen.

Zahlreiche User reagierten auf das Video bei X. „Kein Wunder, dass England nicht gewinnt, wenn Southgate auch noch als Polizist arbeiten muss“, schreibt ein Fan zu dem Video in dem sozialen Netzwerk. „Sie werden ihm bis zum Ende seiner Karriere Gareth nennen“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Die „Three Lions“ stehen nach den Treffern von Harry Kane (30/16. Minute per Elfmeter) und dem Last-Minute-Treffer von Ollie Watkins (28/90. Minute) im Finale der Europameisterschaft. Gareth Southgate ist in England nicht unumstritten. Sein Vertrag läuft bald aus – auch das EM-Finale könnte daran nichts ändern. Ein Titelgewinn könnte die Chancen auf eine Vertragsverlängerung jedoch erhöhen. England spielt im Finale der EURO am Sonntag gegen Spanien.