„Mir egal, wie meine Freundin aussieht“: „Hartz und herzlich“-Pascal rechnet mit Fans ab

Die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ müssen viel Kritik einstecken – auch, was ihr Äußeres angeht. Das will Pascal nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

Pascal aus den Benz-Baracken in Mannheim wurde durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bekannt. Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den sozialen Netzwerken erfahren die Fans zahlreiche Updates aus seinem Alltag. In Posts gibt er gemeinsam mit seiner Mutter Petra, Schwester Selina und seiner Freundin einen Einblick in sein Leben.

Arbeiten wollen Pascal und seine Freundin nicht – die Fans werfen den beiden Faulheit vor und dass sie zu dick wären. Auf TikTok schießt Pascal nun gegen die Zuschauer und spricht nun über seine Kurven und die seiner Freundin. In seinem Statement findet der Star aus „Hartz und herzlich“ jetzt deutliche Worte.

„Mir ist es relativ egal, wie meine Freundin aussieht“

„Man hat mir per Direktnachricht geschrieben, dass meine Freundin genauso breit wäre wie ich und man einfach aufs Aussehen hoch 18 geht. Mir ist es relativ egal, wie meine Freundin aussieht oder wie sie ist. Sie hat ihr Herz am rechten Fleck und alles andere ist egal!“, lässt Pascal verlauten.

Nicht nur Pascal, sondern auch andere Protagonisten aus der Sozialdoku werden auf ihr Äußeres reduziert – so beispielsweise Sandra aus Rostock. „Es gibt auch die Situation, dass man wegen ‚Hartz und herzlich‘ nur gemobbt wird und auf Facebook und Instagram nur schlechte Sachen geschrieben werden“, erklärte ihre jüngste Tochter.

Unter den Postings erhalten die Darsteller weitere fiese Kommentare – großes Gehör verschaffen sie sich damit nicht. „Klar ist es ihm egal, er bekommt ja sonst keine“, heißt es in einem Kommentar unter dem Post von Pascal. Und bei der Ansprache von Sandra meint ein Zuschauer: „Kamera ausmachen, Account löschen und Bewerbung schreiben.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 17.05 Uhr.