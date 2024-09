Was bedeutet es, wenn man viele Spinnen im Haus hat?

Gerade im Herbst halten sich Spinnen in den eigenen vier Wänden auf. Die Krabbeltiere suchen in der kälteren Jahreszeit vermehrt Unterschlupf in Innenräumen. Tatsächlich ist es ein gutes Zeichen, wenn man viele Spinnen in der Wohnung oder im Haus hat.

Sobald es Herbst wird, tauchen immer häufiger Spinnen in den eigenen vier Wänden auf. Die Krabbeltiere halten sich vor allem in dunklen Ecken auf und gehen mit Spinnennetzen auf Beutejagd – dazu zählen etwa Insekten wie Fliegen. Spinnen gelten deshalb als sehr nützliche Tiere – auch, wenn ihr Anblick manchmal furchteinflößend ist.

Für einige sind Spinnen gruselig und wollen diese sofort loswerden. Wer jedoch besonders viele Spinnen in der Wohnung oder im Haus hat, sollte sich aber lieber freuen. Denn das ist ein gutes Zeichen und deutet auf ein positives Raumklima hin, wie peta.de schreibt. Hinsichtlich Wärme, Trockenheit und Nahrung sind die Ansprüche der Krabbeltiere erfüllt.

Mit diesen Tricks hält man Spinnen aus dem Haus fern

Trotz aller positive Effekte will man Spinnen dennoch schnellstmöglich loswerden. Besonders die riesige Hauswinkelspinne ist bei den meisten gefürchtet. Sie gelten dennoch als nützliche Tiere und halten viele andere Insekten fern. Mit einigen Tricks kann man die achtbeinigen Tiere fernhalten.

Insektenschutzgitter halten nicht nur Insekten wie Fliegen oder Mücken fern, sondern auch Spinnen. Denn durch das Gitter können die Krabbeltiere durch das Fenster oder der Terrasse nur schwer in das Haus gelangen.

Wohnung sauber halten: Dort, wo viel Müll ist, halten sich gerne Fliegen auf – und dann sind Spinnen auch nicht weit entfernt. Die Wohnung sollte man aus dem Grund immer sauber halten.

Spinnennetze zerstören: Die Spinne sollte man nicht töten, aber man kann die Spinnennetze zerstören. Das zeigt den Tieren, dass sie nicht willkommen sind.

Türen abdichten: Spinnen finden vor allem durch kleine Ritzen den Weg ins Haus oder in die Wohnung. Deshalb sollten Türen abgedichtet sein.

Keinen Lebensraum schaffen: Wer einen kleinen Holzstapel, einen Steinhaufen oder Stauden im Garten stehen lässt, kann Spinnen leicht einen Lebensraum schaffen. Diese sollten deshalb nicht in unmittelbarer Nähe am Haus stehen.

Welche Mittel können Spinnen fernhalten?

Immer wieder wird im Netz behauptet, dass einige Gerüche die Krabbeltiere fernhalten sollen. Dazu werden oft Lavendel, Minze oder Eukalyptus aufgezählt – auch die Kastanie wird genannt. Dazu gibt es jedoch keine wissenschaftlichen Belege. Eine Studie der Oxford Akademie kam im Jahr 2018 jedoch zu einem interessanten Ergebnis: Dabei zeigte sich, dass zwei Spinnenarten auf Kastanien und Minzöl tatsächlich „allergisch“ reagierten. Mehrere Studien aus dem Jahr 2017 haben gezeigt, dass Thymianöl gegen Milben und Zecken wirkt – ob das auch gegen Spinnen hilft, ist unklar.