Schockierender Abstrich für „Hartz und herzlich“-Katrin: „Ausschabung, als wenn man ein Kind verloren hat“

Katrin aus „Hartz und herzlich“ muss zu einem Kontrolltermin. Nun erfährt die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku das endgültige Ergebnis – und bricht in Tränen aus.

Katrin musste wegen einer beim Gynäkologen festgestellten Zellveränderung zum Kontrolltermin. Das Ergebnis ist eine HPV-Diagnose, die im schlimmsten Fall zu Gebärmutterhalskrebs führen kann. Natürlich bereitet der achtfachen Mutter das Resultat der Untersuchung Kopfzerbrechen. Aber nicht nur sie macht sich Sorgen. Auch Tochter Jasmin kann nicht aufhören, an die möglichen Folgen zu denken. Eine belastende Situation.

Die Viren können „irgendwann mal zu Gebärmutterhalskrebs führen“

Bei Katrin wurden HPV-Viren festgestellt. „Ich trage Viren in mir, die eventuell irgendwann mal zu Gebärmutterhalskrebs führen können. […] Keine Ahnung, woher die gekommen sind. Die haben sich irgendwie eingeschlichen“, sagt die Protagonistin in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Nachdem sie die Diagnose erhalten hat, war sie den Tränen nahe. Die 45-Jährige muss nun zu weiteren Untersuchungen – dabei soll festgestellt werden, inwieweit die Viren in den Muttermund vorgedrungen sind.

Laut Katrin findet eine Ausschabung statt, „als wenn man ein Kind verloren hat. Da wird wie so eine Scheibe abgeschnitten vom Muttermund, dass die Viren weg sind. Dann hat es sich erledigt und wird aller halben Jahre kontrolliert.“

Lässt sich Katrin die Gebärmutter entfernen?

Ihren Kindern habe sie die Diagnose sofort mitgeteilt. Und haben danach direkt im Netz recherchiert. „Weißt du überhaupt, wie viele Frauen da im Jahr dran sterben können?“, meint Tochter Jasmin. Danach wurde Katrin „komplett runtergezogen“ und hat nun Angst um ihr Leben.

Deshalb überlegt Katrin, sich die Gebärmutter komplett entfernen zu lassen: „Aber das ist schon ’ne große OP. […] Manche, die ich kenne, haben in der Küche was gemacht und da war auf einmal alles voller Blut.“ Immerhin aus beruflicher Sicht scheint es für Katrin besser zu laufen. Derzeit arbeitet die Mutter als Fahrdienstleisterin. Nun will sie einen weiteren Job annehmen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.