Wahl-Beben: AfD und BSW triumphieren! Bittere Klatsche für die Ampel-Parteien

Schock und Tränen bei den Ampel-Parteien, großer Jubel hingegen bei AfD und Wagenknecht-Partei BSW: Wahl-Beben in Sachsen und Thüringen!

In Thüringen geht die AfD laut der Prognose und ersten Hochrechnungen als stärkste Kraft hervor. Die Partei von Spitzenkandidat Björn Höcke kommt auf über 30 Prozent. Im ZDF liegt die rechtspopulistische Partei sogar bei 33,5 Prozent. Platz zwei belegt den ARD-Prognosen zufolge die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Mario Voigt mit 24,5 Prozent. Drittstärkste Kraft mit historischen 16 Prozent ist das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die Linkspartei des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow kommt auf nur noch 12,5 Prozent. In Thüringen regieren Linke, SPD und Grüne derzeit ohne absolute Mehrheit im Landtag miteinander.

Katastrophale Werte für die Ampel-Parteien – FDP kommt auf nur noch 1 Prozent

In Sachsen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU ab. Laut der ersten Hochrechnung im ZDF kommt die CDU auf 31,9 Prozent, die AfD liegt mit 31,3 Prozent knapp dahinter. Das BSW schafft aus dem Stand 11,6 Prozent, die SPD auf 7,8 Prozent und die Grüne würden mit 5,2 Prozent nur knapp in den Landtag einziehen. Die Linke wären mit 4,5 Prozent raus. Besonders bitter sind die Landtagswahlen für die FDP. Denn die Liberalen kommt in beiden Bundesländern auf nur noch 1 Prozent und wird bereits als „sonstige Partei“ eingestuft.

AfD und BSW triumphieren in beiden Bundesländern

Die großen Gewinner in beiden Ländern sind AfD und BSW. Die sächsische BSW-Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann zeigte sich im ARD-Interview sehr zufrieden: „Wir sind zweistellig und wir haben das Ergebnis der Europawahl gehalten. Da können wir stolz drauf sein und das sind wir auch.“ AfD-Landeschef Björn Höcke erklärt in der ARD: „Wir sind die Volkspartei Nummer Eins.“

Stabil hielt sich die CDU in beiden Ländern. Mit Spitzenkandidat Mario Voigt präsentierte sie sich in Thüringen als klare Regierungsalternative zur Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Sachsen hat seit der Wiedervereinigung eine CDU-geführte Regierung – seit 2019 steht Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Spitze einer Koalition mit Grünen und SPD. Die Koalition könnte so fortgeführt werden.