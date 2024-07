„Unter uns“: Kultrolle stirbt den Serientod!

Fans von „Unter uns“ müssen ganz stark sein: In der RTL-Serie stirbt bald eine beliebte Figur den Serientod – und damit hat auch etwas Stella zu tun. Hat sie sogar einen Mord begangen?

Erst vor Kurzem haben sowohl Paula (Jess Maura) als auch Valentin (Aaron Koszuta) die Schillerallee verlassen. Im Cast wird es noch weitere Veränderungen geben. Denn RTL hat nun einen Serientod in der beliebten Serie bestätigt – dabei hat auch Stella (Bettine Langehein) ihre Finger im Spiel.

Achtung, Spoiler: Beliebte Figur stirbt bei „Unter uns“ den Serientod

Wer nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte an dieser Stelle NICHT weiterlesen. Stella baut bei „Unter uns“ einen schweren Autounfall – mit tödlichen Folgen. Eigentlich will Stella nur eine schnelle Nachricht an Paco (Miloš Vuković) schreiben. Der Haken an der Sache: Sie ist gerade im Auto unterwegs. Und dann passiert es: Mit ihrem Auto kracht sie frontal in einen anderen Wagen.

Bei dem folgenschweren Crash liegt Charlotte (Anna Julia Antonucci) regungslos auf der Straße. Stella steht unter Schock und kann nicht glauben, was gerade passiert ist – aufgrund der Unachtsamkeit wegen des Handys im Auto hat sie Charlotte totgefahren. Und damit ist auch klar: Die Rolle stirbt den Serientod – ein erneutes Comeback ist damit später auch völlig ausgeschlossen.

Es war schon länger bekannt, dass Anna Julia Antonucci schon bald „Unter uns“ verlässt. Dass das jedoch durch einen Serientod passiert, darüber konnte man nur spekulieren – doch nun wurde es auch seitens des Senders offiziell bestätigt. Es bleibt spannend bei „Unter uns“, wie Stella damit umgehen wird und welche Konsequenzen ihr drohen werden – und auch, wie Easy (Lars Steinhöfel) darauf reagiert.

Erst vor einigen Monaten kam Anna Julia Antonucci zu „Unter uns“ nach 14 Jahren zurück. „Es ist eine Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt. Als ich bei ‚Unter uns‘ ausgestiegen bin, habe ich für die Filmbranche gebrannt und das tue ich noch immer. Da ich inzwischen auch als Produzentin arbeite, sehe ich nun vieles auch am Set von ‚Unter uns‘ mit ganz anderen Augen. Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen darf“, sagte die Schauspielerin zu ihrer Rückkehr damals in einem Interview mit RTL.