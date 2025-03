GZSZ: Zoe will Jo Gerner töten! Stirbt er den Serientod?

Bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bahnt sich ein Drama an. Es wird ein Gift-Anschlag auf Jo Gerner verübt – dann schwebt er in Lebensgefahr. Muss das Urgestein den Serientod sterben?

Zoe (Lara Dandelion) schreckt vor nichts zurück, um an ihr Ziel zu kommen und will zum finalen Schlag gegegn Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ausholen – mit dramatischen Folgen! Denn kurze Zeit später schwebt er in Lebensgefahr.

Es wird ein Gift-Anschlag auf Jo Gerner verübt

Panisch stürmen Matilda (Katharina Fecher) und Julian (Onno Buß) in die Wohnung. Sie haben den schlimmen Verdacht, dass Jo Gerner etwas zugestoßen sein könnte. Nur Stunden zuvor hat Zoe die beiden mit gefakten Anrufen aus dem Kiez gelockt, wie aus einer Vorschau bei RTL.de hervorgeht.

Sie bemerken dann jedoch, dass sie einem Täuschungsmanöver zum Opfer gefallen sind. Nachdem Matilda aus der Intrige gegen ihren eigenen Vater ausgestiegen ist, will Zoe im Alleingang fortführen und seine Bank übernehmen. Sie will Jo Gerner töten – kann sie ihren perfiden Plan in die Tat umsetzen?

In einer Mitteilung von RTL heißt es: „Während Gerner nichtsahnend Zoes Gift trinkt, erkennen Matilda und Julian, dass Zoe sie ausgespielt hat. Als Julian in Zoes Dateien auch noch Videoclips von Matilda entdeckt, wie sie Gerners Drinks vergiftet, ahnen die beiden, dass Zoe ihm etwas antun und Matilda zum Sündenbock machen will. Kommt die Rettung für Gerner zu spät?“

Falsche Diagnose? Julian drängt Jo Gerner zu neuen Tests

Unterdessen glaubt Jo Gerner weiterhin, an Demenz erkrankt zu sein – und das, obwohl es ihm eigentlich immer besser geht. Von demenzartigen Symptomen ist nichts mehr zu spüren und überredet seinen Sohn Julian (Onno Buß) sogar zu einer Joggingrunde. Dennoch glaubt Jo Gerner, dass es nur eine Momentaufnahme ist und es ihm bald schlechter gehen wird. Auch Julian bringt einen Laborfehler ins Spiel und drängt seinen Vater zu neuen Tests. Dass Jo Gerner nun bald Opfer einer fiesen Intrige wird und tatsächlich um sein Leben bangen muss, ahnt er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Die Folge von GZSZ zeigt RTL am 26. März 2025 um 19.40. Die Episode ist eine Woche vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar.