Unerwartete Geheimzutat macht Weihnachtskekse besonders fluffig

Plätzchen backen ist einer der beliebtesten Traditionen in der Vorweihnachtszeit. Doch manchmal kann der Plätzchenteig schnell zu fest werden. Mit einer Geheimzutat werden die Kekse jedoch fluffig.

Egal, ob im Kreise der Familie oder bei einem Filmmarathon – Plätzchen versüßen die Vorweihnachtszeit. Wenn man selber backt, können diese jedoch manchmal hart werden. Eine Geheimzutat kann Abhilfe schaffen und lassen diese fluffig werden.

Diese Geheimzutat sorgt für fluffige Plätzchen

Die Geheimzutat lautet Mineralwasser. Denn die enthaltene Kohlensäure bildet kleine Luftbläschen und lockert den Teig auf. Das sorgt für eine cremige Konsistenz. Damit die Kekse fest bleiben, kann man sie die Nacht auch in den Kühlschrank stellen. Bevor man den Teig in kleine Portionen aufteilt, sollte man ihn eine Stunde lang kalt stellen.

Der Trick mit Mineralwasser funktioniert übrigens nicht nur bei Keksen, sondern auch bei Waffeln. Denn auch dort sorgt Mineralwasser für eine fluffige Konsistenz. Dafür reicht ein kleiner Schluck im Teig aus.

Tipps für die perfekten Plätzchen

Weihnachtskekse gleich dick ausstechen

Wenn die Plätzchen gleich dick sind, werden auch alle gleich durch – deshalb sollte man dicke und dünne Weihnachtskekse vermeiden. Spezielle Nudelwalker mit Distanzringen können dabei helfen, damit die Plätzchen gleichmäßig werden.

Weihnachtskekse bei Umluft oder Heißluft backen

Die Hitze im Backofen sollte sich gleichmäßig verteilen. Bei Heißluft beziehungsweise Umluft backen die Weihnachtskekse gut durch. Der Abstand auf dem Blech zwischen den Keksen sollte jedoch gleichmäßig sein. Der Backofen sollte immer vorgeheizt sein! Denn sonst kann die Backzeit nur schwer eingeschätzt werden. Auch wichtig: Die Kekse sollten alle aus dem Ofen zusammen geholt werden – dazu zieht man das Backpapier einfach heraus. Denn werden diese nach und nach aus dem Backofen holt, kann die Restwärme für dunkle Plätzchen sorgen.

Die Kekse sind angebrannt

Passt man nicht auf, können die Kekse anbrennen. Sind diese komplett schwarz, können sie nicht mehr gerettet werden. Sind allerdings nur einige Stellen schwarz, können diese mit einem Buttermesser abgeschabt werden. Mit einer Glasur kann die jeweilige Stelle überzogen werden.

Ein Apfelstück in die Keksdose legen

Damit die Kekse sich lange halten, kann ein Stück von einem Apfel in die Dose gelegt werden. Denn dieser verhindert, dass die Plätzchen hart werden. Jedoch sollte wegen Schimmelbildung der Apfel alle paar Tage ausgetauscht werden.