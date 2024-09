TV-Zoff eskaliert: Sommerhaus-Star Tobias Pankow schaltet Anwälte ein!

Der Zoff zwischen Tobias Pankow und Tessa Bergmeier liegt im „Sommerhaus der Stars“ schon einige Wochen zurück. Abgehakt ist der TV-Zoff noch lange nicht – nur schaltet er sogar seine Anwälte ein.

Tessa Bergmeier hatte Tobias Pankow in der RTL-Show unter anderem Sätze wie „Dein Hobby ist es zu morden!“ an den Kopf geworfen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin ist für Tobias Pankow „eine radikale Aktivistin“. Die Vorwürfe will er nicht auf sich sitzen lassen und hat nun seine Anwälte eingeschaltet.

Tobias Pankow schaltet Anwälte gegen Tessa Bergmeier ein

„Es ist alles eingeleitet”, verrät er im offiziellen Sommerhaus-Podcast. „Es gibt sowohl eine Unterlassung, auch eine Schadensersatzforderung als auch eine Strafanzeige“, sagt der Ex-Freund von Sarah Kern. Und weiter: „Sie wird dieses Mal nicht so gut wegkommen, weil sie hat solche Verfahren schon gewonnen. Aber da ging es dann um ‘Soldaten sind Mörder’ oder ‘Boutiquebetreiber sind Mörder, weil sie Krokodile oder Handtaschen herstellen’. Aber jetzt geht es um eine persönliche Diffamierung meiner Person.“

Tessa Bermeier hat sich mittlerweile auch dazu geäußert. Sie macht sich keine Gedanken. „Ich mache mir da keinen großen Kopf“, erklärt die bekannte Persönlichkeit in ihrer Instagram-Story. Ihr Anwalt sei zuversichtlich: „Mein Anwalt ist der Allerbeste. Er ist auch Veganer, by the way“, meint sie. Tessa Bergmeier steht zu dem, was sie im „Sommerhaus der Stars“ gesagt habe. „Unschuldige jagen und zu töten, dann bist du ein Mörder, wenn du das machst. So ist es!“, meint die 35-Jährige.

Sarah Kern und Tobias Pankow trennten sich nach dem „Sommerhaus der Stars“

Tobias Pankow hat bereits vor dem Staffelstart von „Das Sommerhaus der Stars“ gesorgt. Denn Sarah Kern gab die Trennung bekannt. „Tobi wohnt in Brandenburg und Berlin und das heißt, wir würden uns gar nicht mehr sehen. Und uns dann jeden Tag zu schreiben ,Ich vermisse dich’ macht ja auch nicht viel Sinn“, erklärte sie damals laut RTL, welche ihren Lebensmittelpunkt nach Zypern und Malta verlegt hat. „Das heißt, wir hätten uns sowieso getrennt“, so die Blondine. Beef habe es zwischen den beiden aber nie gegeben – trotz der Trennung sind die beiden noch immer gut befreundet.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ abrufbar.