Trotz Wechseljahre: Petra aus „Hartz und herzlich“ soll schwanger sein

Die Zuschauer von „Hartz und herzlich“ sind einiges gewöhnt – mit dieser Nachricht hat jedoch keiner gerechnet: Trotz Wechseljahren soll Protagonistin Petra schwanger sein und erwartet offenbar ein Kind.

Bürgergeld-Empfängerin Petra und ihre Kinder Pascal und Selina sorgten zuletzt für eher negative Schlagzeilen. Die Familie aus „Hartz und herzlich“ zog aus Mannheim weg und wollten einen Neustart in Dessau wagen – das ging jedoch völlig nach hinten los. Somit kehrte Petra mit ihren Kindern wieder in die Benz-Baracken zurück.

In den Plattenbauten kommt der Storch vorbei: Die 54-Jährige könnte nämlich Nachwuchs erwarten! Mit der Nachricht bei TikTok hat keiner gerechnet: Der Schwangerschaftstest von Petra zeigte zwei Striche auf und fiel damit positiv aus. „Heute Morgen war mir richtig schlecht und heute Nacht auch“, erzählte Petra.

Schwangerschaftstest von Petra fällt positiv aus

„Dann bin ich zum Arzt und der hat gesagt, ich soll mal einen Test machen“, so die 54-Jährige – damit meint sie einen Schwangerschaftstest. „Der hat zwei Streifen angezeigt!“, so die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“. In den sozialen Netzwerken erzählte sie außerdem, dass sie einige intime Momente mit einem Mann hatte – um wen es sich dabei handelt, hat Petra der Community jedoch nicht verraten.

„Auch in den Wechseljahren kann das passieren“

Die Mannheimerin befindet sich eigentlich schon längst in den Wechseljahren – eine Schwangerschaft kommt zwar dann selten vor, aber ist eben auch nicht ganz ausgeschlossen. „Auch in den Wechseljahren kann das passieren, zwar ist die Zahl nicht so hoch, dass du gleich empfänglich bist, aber wenn du es zu oft machst, passiert es schon“, erklärt Petra ihren Fans.

Einen Tag später gibt es Entwarnung

Die Nachricht von der Schwangerschaft verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Denn seit Elvis‘ jüngstem Enkelkind gab es keinen Nachwuchs mehr bei „Hartz und herzlich“. Doch nur einen Tag später gibt Petra wieder Entwarnung: „Ich war beim Arzt […]. Es wurde kontrolliert, ich bin nicht schwanger.“ Der falsche Test wurde durch Medikamente verursacht.