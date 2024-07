TikTok-Star Tatjana Klingler (23) stirbt bei Geburt von Sohn

Tatjana Klingler konnte die Geburt ihres Sohnes kaum erwarten. Jetzt ist der TikTok-Star tot – ohne ihren Sohn jemals gesehen zu haben. Die Influencerin wurde nur 23 Jahre alt.

Im November machte Tatjana Klingler ihre Schwangerschaft öffentlich und freute sich riesig auf ihr Kind. „Jetzt können wir endlich das Geheimnis lüften: Wir werden Eltern!“, schrieb die Influencerin zu einem Schnappschuss von einem Schwangerschaftstest. Immer wieder postete die 23-Jährige zahlreiche Updates zu ihrer Schwangerschaft – so verriet sie ihren mehr als 10.000 Followern, dass sie ein Junge erwartet.

„Den Herzschlag des eigenen Babys in dir drinnen zu hören ist einfach so magisch“, teilte Tatjana Klingler ihrer Community mit. Sie hat auch verraten, dass sie ihren Babybauch vermissen werde und einige Pfunde während der Schwangerschaft zugenommen hat. Ihr letztes Video ist nur fünf Tage alt. „Wir sind in der Klinik und werden nun eingeleitet“, schrieb die Influencerin.

„Der kleine Joshua liegt im künstlichen Koma“

Während der Geburt kam es jedoch zu einer Tragödie: Tatjana Klingler ist überraschend verstorben. „Leider muss ich euch mitteilen, dass Tati die Geburt unseres Sohnes nicht überlebt hat“, meldet sich ihr Freund Thorty in dem sozialen Netzwerk zu Wort. „Der kleine Joshua liegt im künstlichen Koma und wir hoffen, er schafft es“, heißt es in dem emotionalen Statement weiter.

„Babe, ich liebe dich und du hinterlässt eine große Lücke in meinem Leben“

Dann richtet er direkt noch einige Worte an seine verstorbene Freundin: „Ich muss ihm doch erzählen, was für eine super Mama er hatte. Babe, ich liebe dich und du hinterlässt eine große Lücke in meinem Leben.“ Auf einer Spendenseite, um Geld für den kleinen Joshua zu sammeln, gibt die Familie weitere Details preis. Die 23-Jährige habe die Geburt aufgrund „einer sehr selten vorkommenden und nicht vorhersehbaren Fruchtwasserembolie“ nicht überlebt.

Weiter schreiben die Angehörigen: „Weder sie noch ihr Sohn hatten die Möglichkeit, sich auch nur ein einziges Mal in ihrem Leben zu sehen, zu berühren und zu riechen.“ Ihr Sohn liege im Koma und Tatjana Klingler hat während der Geburt einen Herzstillstand erlitten. Mittlerweile kamen mehr als 6.000 euro für das kleine Kind zusammen.