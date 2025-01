TikTok-Star Siyah stirbt mit 17 Jahren durch Schusswunde in Brust

Mehr als 305.o00 Follower hatte TikTok-Star Siyah auf der Plattform. Doch nun muss die Community eine traurige Nachricht verkraften: Im Alter von nur 17 Jahren wurde die Influencerin erschossen.

Siyah begeisterte hunderttausende Follower bei TikTok. Die 17-Jährige postete auf der Plattform regelmäßig Videos zu ihren Outfits und neuen Frisuren. Auch ihr Freund war regelmäßig in den Clips zu sehen. Doch nun gibt es erschütternde Neuigkeiten: Im Alter von 17 Jahren kam die Influencerin bei einem Schusswechsel ums Leben.

Die 17-jährige Nahsiyah Turner, welche unter dem Namen Siyah bekannt war, wurde am 18. Januar bei einer Schießerei vor einem Einkaufszentrum in Südkalifornien tödlich verletzt, wie das Magazin People berichtet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Influencerin bewusstlos in einem Fahrzeug vor.

this shit is sad af omg pic.twitter.com/xIIJwaUx6w — maniac (@fxckinmaniac) January 19, 2025

Später wurde Nahsiyah Turner im Krankenhaus für tot erklärt. Die Todesursache sei laut der Gerichtsmedizin eine Schusswunde in der Brust gewesen. Während der Schießerei war Siyah nicht alleine in dem Fahrzeug – vier Männer sollen darin anwesend gewesen sein. Diese wurden festgenommen und anschließend befragt. Die Personen waren im Besitz einer Waffe und es soll sich ein Schuss gelöst haben.

Die Ermittlungen wurden wieder eingestellt

Laut der Lokalzeitung Los Cerritos konnte jedoch kein Verdächtiger ausfindig gemacht werden und somit wurden die Ermittlungen einen Tag später wieder eingestellt. Bei dem Einkaufszentrum handelt es sich um einen beliebten Treffpunkt. Es jedoch nicht der erste Schusswechsel: Erst im April vergangenes Jahres wurde in dem Shoppingcenter ein Mann erschossen.

„Ich hätte mir nie erträumt, dass ich dich nie wieder sehen werde“

Im Netz verabschiedeten sich zahlreiche Fans von der Teenagerin. Ihr Freund Dylan lässt in einem emotionalen Statement verlauten: „Ich hätte mir nie erträumt, dass ich dich nie wieder sehen werde. Du bedeutest mir die Welt und werde nicht in der Lage sein, ohne dich weiterzumachen.“ Für ihn war sie eine „Seelenverwandte“, welche ihm gezeigt habe, was „Liebe wirklich ist“.